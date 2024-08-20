Комиссия ЕС одобрила существенную финансовую помощь в размере миллиардов евро для завода по производству полупроводников TSMC в Дрездене.

TSMC ведёт операции в Дрездене, Германия, в рамках сотрудничества под названием ESMC с Infineon, Bosch и NPX из Нидерландов. Планируемый к открытию объект, стоимость которого превысит 10 миллиардов евро, будет в основном ориентирован на производство микрочипов для автомобильной промышленности. Производство запланировано на конец 2027 года и создаст около 2000 рабочих мест.

Во вторник комиссия подчеркнула, что дрезденский сайт будет работать по открытой модели производства, что позволит клиентам настраивать свои заказы на чипы. Также есть обязательство помочь небольшим и средним предприятиям и стартапам по всей Европе, повысив их компетенцию и знания. Европейские университеты получат эксклюзивный доступ к производственным мощностям, стимулируя научные исследования и рост знаний в Европе.

Финансирование в миллиард евро для дрезденского завода было одобрено в рамках программы субсидий Европейского закона о чипах. Цель законодательства - увеличить долю производства полупроводников ЕС в мире с 10% до 20% к 2030 году.

Европейская комиссия объявила, что к операциям на дрезденском сайте будет добавлено: оказание поддержки для настройки заказов на чипы для клиентов и облегчение доступа к производственным мощностям для европейских университетов. Этот проект должен стимулировать исследования и рост знаний на континенте.

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