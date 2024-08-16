Когда работодатель может искать кандидатов в Google?

Что уже знает работодатель обо мне до интервью? Веб-поиск может раскрыть многое. Но это разрешено?

Какую информацию обо мне можно найти в интернете? Как соискатель работы стоит проверить, какое впечатление производят первые результаты веб-поиска. Но имеют ли право работодатели проводить онлайн-исследования кандидатов?

Не все так просто, так как Германия имеет строгие правила защиты данных. Работодатели, как правило, могут собирать информацию, которая объективно необходима для принятия решения о заключении трудового договора. Однако они обычно не могут получить ничего через веб-поиск, что подпадает под эти объективные критерии - например, профессиональную пригодность.

Суд: Работодатель должен сообщать о поиске в Google

Но если есть конкретная причина для поиска в процессе отбора, сбор информации через веб-поиск может быть разрешен. В этом случае работодатели обязаны сообщить об этой обработке данных. Об этом свидетельствует решение трудового суда Дюссельдорфа (Az.: 12 Sa 1007/23), на которое ссылается Bund-Verlag.

В этом случае мужчина, который подавал заявление на вакансию и был впоследствии отвергнут, подал в суд. Во время процесса отбора сотрудник работодателя заметил, что имя кандидата кажется знакомым. Поиск в Google показал, что он был осужден в первом инстанции, еще не вступившее в силу, за несколько случаев попытки мошенничества к условному сроку. Кандидата в основном обвиняли в фабрикации заявлений о приеме на работу, чтобы потребовать компенсацию от потенциальных работодателей за дискриминацию.

Компенсация за отсутствие информации

Отвергнутый кандидат не был проинформирован о поиске в Google заранее. Он узнал об этом позже через доступ к файлам. Он посчитал это незаконным и потребовал компенсации.

ЛАГ Дюссельдорф посчитал обработку данных из поиска в Google законной. По мнению суда, поиск в Google был необходим в этом случае, чтобы определить, подходит ли претендент на должность.

Однако работодатель был обязан согласно Регламенту общего защиты данных проинформировать претендента об обработке данных. Так как этого не произошло, работодатель должен выплатить претенденту компенсацию в размере 1000 евро. ЛАГ обосновывает это тем, что претендент стал просто объектом обработки данных и испытал значительную потерю контроля с отрицательными последствиями для решения о выборе.

Веб-поиск против социальных сетей

Как объясняет Bund-Verlag, поиск в Google обычно включает общедоступные данные. Однако правовая ситуация выглядит совершенно иначе, если работодатели заинтересованы в профилях в социальных сетях - особенно если данные доступны только после регистрации и они относятся к досуговым сетям. В преобладающем мнении считается, что работодателям запрещено запрашивать такую информацию в процессе подачи заявления на работу.

В контексте заявлений на работу работодатели могут собирать необходимую информацию для принятия решений о найме, но веб-поиск часто не предоставляет такую объективную информацию. Трудовой суд Дюссельдорфа постановил, что если работодатель проводит поиск в интернете во время процесса отбора и находит потенциально релевантную информацию, он должен сообщить кандидату об этой обработке данных.

Несмотря на общее правило, что работодатели не должны запрашивать профили в социальных сетях во время процесса подачи заявления на работу, правовая ситуация может отличаться, если данные общедоступны или требуют регистрации. Это требует дальнейшего изучения и может зависеть от конкретных обстоятельств.

Читайте также: