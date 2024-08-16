Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиРаботодатели

Когда работодатель может искать кандидатов в Google?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Если работодатели получают информацию об applicant через поисковые engines как часть процесса...
Если работодатели получают информацию об applicant через поисковые engines как часть процесса отбора, они обязаны проинформировать человека об этой обработке данных.

Когда работодатель может искать кандидатов в Google?

Что уже знает работодатель обо мне до интервью? Веб-поиск может раскрыть многое. Но это разрешено?

Какую информацию обо мне можно найти в интернете? Как соискатель работы стоит проверить, какое впечатление производят первые результаты веб-поиска. Но имеют ли право работодатели проводить онлайн-исследования кандидатов?

Не все так просто, так как Германия имеет строгие правила защиты данных. Работодатели, как правило, могут собирать информацию, которая объективно необходима для принятия решения о заключении трудового договора. Однако они обычно не могут получить ничего через веб-поиск, что подпадает под эти объективные критерии - например, профессиональную пригодность.

Суд: Работодатель должен сообщать о поиске в Google

Но если есть конкретная причина для поиска в процессе отбора, сбор информации через веб-поиск может быть разрешен. В этом случае работодатели обязаны сообщить об этой обработке данных. Об этом свидетельствует решение трудового суда Дюссельдорфа (Az.: 12 Sa 1007/23), на которое ссылается Bund-Verlag.

В этом случае мужчина, который подавал заявление на вакансию и был впоследствии отвергнут, подал в суд. Во время процесса отбора сотрудник работодателя заметил, что имя кандидата кажется знакомым. Поиск в Google показал, что он был осужден в первом инстанции, еще не вступившее в силу, за несколько случаев попытки мошенничества к условному сроку. Кандидата в основном обвиняли в фабрикации заявлений о приеме на работу, чтобы потребовать компенсацию от потенциальных работодателей за дискриминацию.

Компенсация за отсутствие информации

Отвергнутый кандидат не был проинформирован о поиске в Google заранее. Он узнал об этом позже через доступ к файлам. Он посчитал это незаконным и потребовал компенсации.

ЛАГ Дюссельдорф посчитал обработку данных из поиска в Google законной. По мнению суда, поиск в Google был необходим в этом случае, чтобы определить, подходит ли претендент на должность.

Однако работодатель был обязан согласно Регламенту общего защиты данных проинформировать претендента об обработке данных. Так как этого не произошло, работодатель должен выплатить претенденту компенсацию в размере 1000 евро. ЛАГ обосновывает это тем, что претендент стал просто объектом обработки данных и испытал значительную потерю контроля с отрицательными последствиями для решения о выборе.

Веб-поиск против социальных сетей

Как объясняет Bund-Verlag, поиск в Google обычно включает общедоступные данные. Однако правовая ситуация выглядит совершенно иначе, если работодатели заинтересованы в профилях в социальных сетях - особенно если данные доступны только после регистрации и они относятся к досуговым сетям. В преобладающем мнении считается, что работодателям запрещено запрашивать такую информацию в процессе подачи заявления на работу.

В контексте заявлений на работу работодатели могут собирать необходимую информацию для принятия решений о найме, но веб-поиск часто не предоставляет такую объективную информацию. Трудовой суд Дюссельдорфа постановил, что если работодатель проводит поиск в интернете во время процесса отбора и находит потенциально релевантную информацию, он должен сообщить кандидату об этой обработке данных.

Несмотря на общее правило, что работодатели не должны запрашивать профили в социальных сетях во время процесса подачи заявления на работу, правовая ситуация может отличаться, если данные общедоступны или требуют регистрации. Это требует дальнейшего изучения и может зависеть от конкретных обстоятельств.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе
Главные темы

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

После возобновления переговоров о régimen de alto el fuego в секторе Газа в Катаре давление на Израиль растет. 'Риск эскалации ситуации возрастает', заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лами tecnical недоступно переводимая на русскую транслитерация, во время своего визита в Израиль в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500
Главные темы

Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500

Цена на золото достигла нового рекорда. Ценный металл превысил отметку в $2500 впервые в пятницу днём и был торговался по цене $2500,16 (около €2274) за унцию. Предыдущий пик был достигнут в середине июля.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды
Главные темы

Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды

После долгих переговоров канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зелёные) и федеральный министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) достигли соглашения о изменениях в черновике federal budget 2025. Некоторые спорные вопросы были решены, но остается финансовый разрыв в 12...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На этом микроскопическом снимке показаны частицы оспы обезьян в клетке
Главные темы

ВОЗ: в Европе ожидается больше случаев Mpox

Болезнь оспы обезьян может распространиться снова. Уже есть как минимум один случай нового штамма в Европе, скорее всего, последуют и другие. Однако эксперты успокаивают.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.
Авто

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV. Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов. С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно