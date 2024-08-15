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Коалиция борется за власть БКА - Бушманн хочет остановить планы Фейзера

В коалиции появился новый повод для разногласий: FederalJusticeMinister Marco Buschmann (FDP) отверг в четверг планы FederalInteriorMinister Nancy Faeser (SPD) по расширению полномочий FederalCriminalPoliceOffice. В частности, он критиковал идеи по упрощению обыска в частных квартирах. 'Вот нет...

 and  Yaroslav Smith
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Коалиция борется за власть БКА - Бушманн хочет остановить планы Фейзера

Фаберовский законопроект якобы предусматривает разрешение БКА проводить тайные обыски в жилых помещениях и использовать шпионское ПО в целях борьбы с терроризмом. Бушманн заявил, что положит конец этим планам.

"Как министр Конституции, я отвергаю подобные идеи", - сказал "Бильду" Бушманн. "Если кто-то всерьез предлагает это, такой проект не пройдет через кабинет, и не будет большинства в парламенте для этого".

Обычно полиция должна назвать подозреваемого и преступление, а также указать, что они ищут в ордере на обыск. Затем они должны подать заявление в прокуратуру, которая в свою очередь подает его компетентному следственному судье. Заинтересованное лицо должно быть уведомлено. Исключения возможны только в случаях непосредственной опасности.

Свободно-демократическая партия (СвДП) может выразить неодобрение фаберовскому законопроекту из-за его потенциального вмешательства в права на частную жизнь. Дальнейшие расспросы в ходе парламентских процедур могут привести к значительной дискуссии о соответствии законопроекта конституционным принципам.

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