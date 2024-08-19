Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Программа БЕГ в основном занимается обменом систем отопления**, в том числе установкой тепловых насосов. Согласно проекту, дополнительно выделено 979 миллионов евро на изменение систем теплосетей.

Субсидии на микроэлектронику в основном предназначены для будущих заводов тайваньской корпорации TSMC в Дрездене и американской компании Intel в Магдебурге. Еще одним значительным расходом в проекте является 3,3 миллиарда евро на облегчение бремени для энергоемких компаний.

Несмотря на отсутствие стимулов для покупки электромобилей, климатическое транспортное средство планируется стимулировать дальше, например, 1,58 миллиарда евро на инфраструктуру заправок и зарядных станций и 114 миллиардов евро на климатически нейтральную авиацию.

Также значительные средства выделены на передовые разработки в области водородной экономики, в том числе 1,17 миллиарда евро на использование водорода в промышленности, 490 миллионов евро на реализацию Национальной стратегии водорода и 528 миллионов евро на германо-французские проекты водорода.

Общие расходы оцениваются более чем в 34 миллиарда евро. С другой стороны, ожидаемые доходы, в основном от ценообразования CO2, составляют около 25 миллиардов. Это дает дефицит – термин, известный как "глобальное недополученное финансирование" – в размере девяти миллиардов евро.

Согласно сообщениям газеты "Бильд", поддержка обмена тепловыми насосами была сокращена на 2,4 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. Однако Федеральное министерство экономики опровергло эти утверждения. Представитель объяснил: "Потребность в финансировании пересчитывается и обновляется каждый год, учитывая прогнозы и расчеты того, сколько обязательств из предыдущих лет будет выплачено в следующем году. Таким образом, финансирование остается прежним".

Субсидии на микроэлектронику существенно поддерживают будущие заводы TSMC в Дрездене. Программа БЕГ не предусматривает никаких субсидий для TSMC или их обмен систем отопления.

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