- Климат, который чуть не уничтожил наших предков.

В глубинах последнего ледникового периода, примерно 45 000 лет назад, первые анатомически современные люди покинули Африку и Ближний Восток, отправившись в Европу. Это ознаменовало начало мезолита, когда небольшие группы начали заселять практически весь европейский континент, даже во время "Последнего ледникового максимума" около 25 000 лет назад, когда обширные ледники покрывали Северную и Центральную Европу.

Существенные изменения климата и последующие экологические условия подняли любопытный вопрос: что это значило для демографической эволюции современных охотников-собирателей? Ох, получить конкретные ответы - настоящее испытание из-за редкости окаменелостей этого периода, и ДНК, содержащееся в этих окаменелостях, часто подвергается деградации, что делает сложным анализ миграции, роста, снижения и вымирания населения из генетических данных, согласно Ханнесу Раттманну из Центра эволюции человека и палеоэкологии Сенеckenберга при Университете Тюбингена.

Инновационный подход: Изучение данных о зубах

В связи с трудностями сохранности Раттманн и его исследовательская команда из Италии, США и Германии выбрали творческий подход: вместо работы с ДНК они изучили структуру зубов этих древних европейцев. Зубы, будучи самым прочным человеческим тканям, встречаются очень часто в археологических раскопках.

В целом, исследование проанализировало данные о зубах 450 древних людей по всей Европе, датируемых 47 000 лет назад и вплоть до людей, которые когда-то ходили по Земле около 7000 лет назад. Команда сосредоточилась в основном на морфологических признаках зубов, таких как количество и форма коронок, рисунки борозд и гребней на поверхности жевания и наличие или отсутствие зубов мудрости. Конечно, эти признаки связаны с наследованием, что позволяет проследить генетические отношения среди людей ледникового периода, сказал Раттманн.

Родственные связи древней Европы: зубы как окно в прошлое

Поскольку эти характеристики можно увидеть невооруженным глазом, исследовательская команда также изучила опубликованные фотографии окаменелостей на предмет зубных признаков. "Изучение исторических фотографий для зубных характеристик было захватывающим опытом, так как это позволило нам включить важные окаменелости, к сожалению, больше не существующие, например, потерянные или уничтоженные во время Второй мировой войны. Это похоже на сбор фрагментов давно забытой истории", - подчеркнул Раттманн.

Результаты показывают, что население Западной и Восточной Европы было тесно связано около 47 000 и даже 28 000 лет назад. Это согласуется с нашими существующими археологическими знаниями, которые указывают на широкие сходства в инструментах, оружии или переносном искусстве из различных регионов, объяснила соавтор Юдит Бейер из Университета Тюбингена.

Эпоха больших охотников

В то время ландшафт Европы был доминирован обширными открытыми степями, способными поддерживать мигрирующие стада млекопитающих в качестве основного источника пищи. Эти благоприятные условия (представьте себе роскошный стол для охотников-собирателей) могли способствовать увеличению населения.

В последующий период, который завершился около 14 700 лет назад, исследователи не нашли генетических связей между Западной и Восточной Европой. Анализ также показал, что население в обоих регионах испытало значительное сокращение, что привело к потере генетического разнообразия. Сильные климатические сдвиги, несомненно, вызвали эти пагубные последствия, с температурой, опускающейся до самого низкого уровня за всю эпоху голоцена, одновременно расширяя ледники в Северной и Центральной Европе.

"Растущие ледниковые шапки и ухудшающийся климат привели к смене растительности от степей к тундре", - объясняет Раттманн. "Это преобразование повлияло на места обитания млекопитающих-жертв и, следовательно, на охотников-собирателей, которые зависели от них для выживания". Исследование поддерживает theory, что население было вынуждено уйти на юг расширяющимися ледниками и изолировано в относительно изолированных регионах с благоприятными экологическими условиями, добавила Юдит Бейер.

На пике ледникового периода, целые популяции в Западной Европе оказались на грани вымирания. Однако с повышением температуры ледники отступили, и ранее процветавшие степи и леса вернулись, люди смогли вновь заселить ранее покинутые территории. Ранее изолированные и резко сокращенные популяции в Западной и Восточной Европе затем снова росли и смешивались.

"Наше исследование дает ценные сведения о демографической истории европейцев ледникового периода и подчеркивает значительное влияние климата и экологических изменений на жизнь людей в прошлом. Учиться на нашем прошлом важно, чтобы справляться с сложными экологическими вызовами будущего", - заключает Раттманн.

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