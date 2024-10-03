Клаудия Шейнбаум официально становится первой женщиной-главой государства Мексики

После торжественного приведения к присяге Шейнбаум на полу Конгресса делегаты радостно кричали "Президенте!" впервые за более чем 200 лет, используя женскую форму слова "президент" на испанском языке в анналах истории суверенной Мексики.

62-летняя ученый-политик Шейнбаум вступает в должность в период, когда страна сталкивается с рядом острых проблем, в том числе слабая экономика, незавершенные инфраструктурные проекты, растущий долг и разрушенный ураганом курортный рай Аккапулько.

В своей инаугурационной речи Шейнбаум упомянула свой приход как свидетельство бесчисленных женщин, которые боролись против преград, чтобы оставить свой след в Мексике, заявив: "Те, кто видели перспективу, что независимо от нашего рождения как женщин или мужчин, мы можем реализовать свои желания и стремления, не позволяя нашему полу определять нашу судьбу".

Она изложила ряд обязательств по ограничению цен на бензин и продукты питания, расширению программ денежной поддержки женщин и детей, стимулированию инвестиций в бизнес, жилье и строительство пассажирских железных дорог. Несмотря на то, что она признала существование картелей, доминирующих в стране, она отложила подробные обсуждения до конца своей речи.

Шейнбаум, похоже, намерена сохранить стратегию "Объятия, а не пули" Обрадора, сосредоточившись на устранении коренных причин, а не на противостоянии картелям, одновременно обещая усилить разведывательные efforts и расследования.

Шейнбаум победила своих соперников на выборах в июне с почти 60% голосов, в основном благодаря поддержке своего политического наставника Обрадора. Она заявила о намерении продолжать все его политические инициативы, независимо от того, усиливали они военную мощь или ослабляли систему сдержек и противовесов в стране.

Обрадор вступил в должность шесть лет назад, пообещав уделить внимание нуждам бедных. Шейнбаум, в свою очередь, обещает единство с популярными социальными реформами и спорными конституционными поправками Обрадора, но с более аналитическим и сдержанным подходом по сравнению с обаятельным и доступным стилем Обрадора.

По словам политического аналитика Карлоса Пérez Ricart из Центра экономических исследований и обучения в Мексике, "Обрадор был исключительно харизматичным президентом, и его обаяние часто маскировало политические ошибки. Шейнбаум, однако, должна продемонстрировать эффективность, а не обаяние".

Шейнбаум вступает в должность, так как партия Обрадора "Морена" контролирует обе палаты Конгресса. Однако Мексика по-прежнему глубоко разделена между преданными сторонниками Обрадора и теми, кто к нему негативно относится.

Сенатор от оппозиции Мария Лупе Мургия выразила обеспокоенность по поводу сильного правительства, которое нуждается в сильных сдержках и противовесах, чтобы предотвратить возвращение безнаказанных военных сил и доминирующей партии, которая может создать будущие проблемы для Мексики.

Шейнбаум сталкивается с сложной ситуацией.

Мексиканские наркокартели продолжают укреплять свою власть по всей стране, и ее первый визит в качестве президента запланирован в разрушенный ураганом Аккапулько.

Ураган Джон, который ударил как ураган 3-й категории на прошлой неделе и вновь появился как тропический шторм, принес четыре дня проливных дождей, причинив как минимум 17 смертей и значительные разрушения в районах вокруг Аккапулько. Аккапулько все еще восстанавливался от урагана Отис в 2023 году, когда ударил Джон.

Шейнбаум также должна справиться с растущим насилием в картель-контролируемом северном городе Кульякан, где внутренние конфликты в картеле Синалоа вспыхнули после задержания основных фигур Исмаэля "Эль Маyo" Зamboда и Хоакина Гузмана Лоэпеса в США.

Обрадор исторически избегал противостояния мексиканским наркокартелям и призывал gangs поддерживать гармонию между собой. Ограничения этого подхода все больше становятся очевидными в Кульякане, столице штата Синалоа, где на улицах города идут вооруженные столкновения.

Но это лишь один из последних горячих точек.

Нарко-совместимое насилие расширяется от Тихуаны на севере до Чиапаса на юге, вытесняя тысячи людей.

Помимо растущего дефицита, незавершенных строительных проектов и растущих расходов на программы социальной помощи своей партии - все это может вызвать турбулентность на финансовых рынках - возможно, наибольшая угроза для Шейнбаум исходит от потенциальной победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Трамп уже пообещал ввести 100% тарифы на автомобили, произведенные в Мексике, несмотря на потенциальное нарушение существующего Североамериканского соглашения о свободной торговле. Кроме того, Трамп обещает массовые депортации, которые могут создать дополнительные проблемы для Шейнбаум и отношений Мексики с Соединенными Штатами.

Несмотря на международное давление, отношения с североамериканским соседом уже были напряженными после объявления Обрадора о приостановке отношений с посольством США из-за критики его предложенной судебной реформы.

На своей инаугурации Шейнбаум подтвердила соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами и Канадой, заявив: "Экономическое сотрудничество способствует росту трех наций".

Шейнбаум имеет потенциал для ведения Мексики по невиданным ранее путям. Например, имея докторскую степень в области энергетического инжиниринга, она открыто заявляла о желании бороться с проблемами изменения климата.

Однако во вторник она объявила о намерении установить лимит на добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в день, превышающий текущий объем производства убыточного государственного предприятия. "Мы будем сосредоточены на энергосбережении и переходе к возобновляемым источникам энергии", - пояснила она.

В своей инаугурационной речи Шейнбаум подчеркнула важность своей роли в контексте Америк, заявив: "Наши действия повлияют не только на Мексику, но и повлияют на другие страны, вдохновляя их на преодоление барьеров и empowerment женщин". Кроме того, Шейнбаум признала глобальные последствия своего президентства, заявив: "Мы должны работать рука об руку с миром, чтобы бороться с общими проблемами, такими как изменение климата и экономическое неравенство, демонстрируя, что сила Мексики заключается в ее единстве с другими нациями".

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