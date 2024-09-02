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Кюнер критикует ФДП: толерантность СДПГ к коалиции светофоров уменьшается

Лидер СДПГ Кевин Кюhnert призвал к реализации ключевых инициатив СДПГ в рамках коалиции "Светофор" после неудач на выборах в Тюрингии и Саксонии. Он заявил в интервью телеканалу Phoenix TV в понедельник, что "многие обещания по пенсионной реформе остались нереализованными", виня в этом FDP.

 and  Grigoriy Williams
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Кюнер критикует ФДП: толерантность СДПГ к коалиции светофоров уменьшается

Наш союзник по-прежнему придерживается пенсионной реформы федерального правительства, заявил Кюhnert на встрече с нашими партийными лидерами для оценки результатов выборов. "Я думаю, что я могу говорить от имени многих членов СДПГ: наше терпение подходит к концу". СДПГ уже давно выступает против так называемого Рентенпакета II из-за растущих взносов, которые должны поддерживать уровень пенсии на уровне 48% в ближайшем будущем.

В связи с разочаровывающими результатами СДПГ и других коалиционных партий на региональных выборах Кюhnert прокомментировал: "Есть большая группа людей, которые потеряли веру в способность традиционной политики решать проблемы". Кроме того, представители СДПГ сообщили: "Ветер федеральной политики был явно против нас. Другие партии обеспечили доминирование федеральной политики в дискуссии". Кюhnert привел в пример дискуссию о войне и мире, которая была вынесена на повестку дня в выборах земель объединением Левой партии во главе с Сахрой Вагенкнехт (БСВ).

Несмотря на непрекращающуюся оппозицию СДПГ Рентенпакету II из-за растущих взносов, позиция СДПГ по пенсионной реформе федерального правительства остается критически важной для реализации предлагаемых улучшений уровня пенсии. Стоит отметить, что Кюhnert, лидер СДПГ, выразил обеспокоенность по поводу позиции СДПГ.

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