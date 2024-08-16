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Китай затрудняет въезд жителей районов Mpox

Из-за недавних вспышек МПОК в Африке Китай ужесточил свои правила въезда. Прямой спусковой крючок для этого - предупреждение от ВОЗ. Для кого вступили в силу новые правила и как долго они продержатся?

 and  James Williams
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Власти просят путешественников из регионов, пострадавших от мpoкс, с соответствующими симптомами...
Власти просят путешественников из регионов, пострадавших от мpoкс, с соответствующими симптомами сообщить таможне.

- Китай затрудняет въезд жителей районов Mpox

Китай ужесточает контроль на границе для лиц из стран, пострадавших от вспышек мокс

Китай ужесточает контроль на границе для лиц из стран, где зарегистрированы вспышки мокс в Африке. Те, кто прибывает из государств с случаями вируса, контактировал с мокс или испытывает симптомы, такие как лихорадка, головная боль, мышечные боли или увеличенные лимфатические узлы, должны сообщать таможне, объявило ведомство в Пекине. Таможенные офицеры будут собирать и тестировать образцы.

Это вступает в силу немедленно и действует в течение шести месяцев для въезда через международные морские и аэропорты, как было объявлено. Также затронут грузовой трафик. Страны, считающиеся пострадавшими, основываются на списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таможенное ведомство, ссылаясь на орган здравоохранения Африканского союза, упомянуло 13 стран на континенте, где зарегистрированы тысячи подозрительных случаев мокс.

ВОЗ объявила最高警戒级别 в среду из-за вспышек мокс, в том числе в Демократической Республике Конго, и нового потенциально опасного варианта. Ранее мокс было известно как монкеypox, потому что оно было впервые обнаружено в обезьянах. Вирус связан с классическим натуральной оспой и передается через тесный телесный контакт. В основном он вызывает кожную сыпь, но также лихорадку и мышечные боли. Существуют две вакцины, но их дозировок явно недостаточно в Африке.

Визитеры из 13 стран, указанных органом здравоохранения Африканского союза, где зарегистрированы случаи мокс, должны сообщить таможне при въезде в Китай. ВОЗ идентифицировала вирус мокс как виновника вспышек, которые имеют сходства с классической натуральной оспой и в основном вызывают кожную сыпь, лихорадку и мышечные боли.

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