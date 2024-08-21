Китай ввел тарифы на автомобили на молочные продукты ЕС

Расследования продолжаются: Министерство объявило, что в настоящее время изучаются субсидии в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС, а также национальные программы в странах, таких как Ирландия, Австрия, Бельгия, Италия, Хорватия, Финляндия, Румыния и Чехия. Это происходит в ответ на жалобу производителей молочной продукции из Китая. Недавно также проводились дискуссии по этому вопросу с представителями ЕС.

Эти действия воспринимаются как превентивный удар в рамках продолжающегося конфликта вокруг налогов ЕС на электромобили (ЭМ). В прошлый вторник Еврокомиссия установила налоги на автомобили из Китая, которые могут составить до 36,3% и вступить в силу к концу октября на начальный период в пять лет. Крупные производители, такие как BMW, VW и Tesla, которые производят в Китае, будут платить более низкие налоги.

Брюссель обвиняет Китай в незаконном субсидировании своих производителей и опасается, что эти субсидии могут навредить европейским поставщикам, что приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест. Производители китайских ЭМ агрессивно расширяются на европейском рынке с исключительно низкими ценами. ЕС хочет контролировать, а не полностью запрещать импорт из Китая, как это делает США с налогом в 100%.

Источники в Комиссии считают, что переговоры с Пекином все еще возможны, чтобы предотвратить налоги. Однако на данный момент эти переговоры не увенчались успехом. Председатель комитета ЕП по торговле Бернд Ланге (СДПГ) надеется на "конструктивный диалог и совместное решение" и считает, что более высокие налоги не будут введены немедленно и не будут иметь обратной силы. Планируются дальнейшие переговоры с компаниями и дискуссии с китайской стороной "в отношении потенциального сокращения незаконных субсидий".

Еврокомиссия объявила об увеличении налогов в июне. В то время Китай уже начал "антисубсидиарное расследование" в отношении свинины ЕС. С января китайские власти также изучают предполагаемые незаконные субсидии на европейские алкогольные напитки, такие как коньяк.

Предстоящие пошлины на определенные категории продуктов вызывают трения среди членов ЕС. Например, Испания, крупнейший экспортер свинины, будет больше всего затронута, чем другие страны. Расследование бренди в основном затрагивает французские продукты.

Ирландская республика, одна из стран, расследуемых в связи с субсидиями ЕС, внимательно следит за текущими переговорами между ЕС и Китаем. ЕС надеется найти конструктивное решение с Китаем, чтобы избежать возможного введения более высоких налогов на импорт из Китая, что может повлиять на экспорт Ирландии.

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