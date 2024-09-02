Китай тепло приветствует африканских глав государств.

В Пекине уже к понедельнику была установлена жесткая охрана. Повсюду появились плакаты, провозглашающие сотрудничество Африки и Китая в стремлении к светлому будущему. Китай стоит вторым по величине экономическим гигантом в мире, а Африка считает Китай своим главным торговым союзником.

Китайское руководство направило значительные средства на бизнес-проекты в Африке. Кроме того, большое количество китайских рабочих были отправлены на континент для управления крупномасштабными проектами, в основном сосредоточенными на увеличении минеральных ресурсов местных стран, в том числе меди и золота.

Финансовый натиск Китая, известный как Новый Шелковый путь, привел к строительству портов, железнодорожных путей, аэропортов и промышленных зон в Африке. Цель этих разработок - улучшить способность Пекина проникать на зарубежные рынки. За рубежом этот проект часто критикуют за то, что он вгоняет бедные страны в кабалу и зависимость от Китая.

Комиссия, являющаяся совместным органом, созданным Китаем и Африкой, следит за реализацией различных проектов сотрудничества. Несмотря на некоторые международные критические замечания, Комиссия продолжает работать над укреплением экономических связей между Китаем и африканскими странами.

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