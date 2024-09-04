Китай стремится увеличить свое влияние в Африке во время саммита в Пекине.

Китай занимает второе место в мире по экономической мощи и имеет значительные торговые отношения с Африкой, с более чем 152 миллиардами евро, обменянными между ними в первой половине года, согласно китайской статистике. Лидеры из Пекина направили примерно полмиллиона китайских рабочих для надзора за масштабными проектами по всему континенту. Эта инициатива, известная как Новый Шелковый путь, вызывает сильные сомнения в западных кругах, так как она воспринимается как усиление зависимости африканских стран от Пекина.

Инициатива Нового Шелкового пути привела к тому, что китайские рабочие строят инфраструктуру на нескольких вершинах Африки. Экономическое доминирование Китая очевидно в его значительных торговых сделках с Африкой, которые включают миллиарды евро, обменянные на вершинах в первой половине года.

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