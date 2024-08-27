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Китай предупреждает Канаду о ответных действиях в ответ на введение 100% тарифов на электромобили.

Китайское правительство объявило о своем несогласии с решением Канады вводить дополнительную пошлину в размере 100% на электромобили китайского производства, которые начнутся в октябре. Посольство Китая в Оттаве сообщило во вторник, что Народная Республика крайне несчастлива с этим шагом и...

 and  Anthony Ross
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Китай предупреждает Канаду о ответных действиях в ответ на введение 100% тарифов на электромобили.

Введение дополнительных налогов отрицательно повлияет на торговлю и экономические связи между Китаем и Канадой, негативно скажется на интересах потребителей и бизнеса и задержит переход к устойчивой экономике, добавило посольство Китая.

В прошлый понедельник Канада объявила о повышении налога на 100% на электромобили, поступающие из Китая. Этот дополнительный налог будет взиматься сверх текущего импортного налога в 6,1%, введенного в октябре. Эти сборы, как сообщается, будут применяться к электромобилям, определенным гибридам, грузовикам, автобусам и автомобилям для доставки.

Канадское правительство вмешалось из-за щедрых субсидий со стороны Народной Республики и excessive производства электромобилей, как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, с 15 октября будет введено дополнительное налогообложение на сталь и алюминиевые изделия в размере 25%.

До Канады аналогичные налоги в размере до 100% были введены в США. ЕС также объявил о введении ответных налогов, хотя и существенно более низких, в диапазоне от 0% до 36,3%.

В ответ на значительные субсидии и высокое производство электромобилей в Китае Канада ввела дополнительный налог на импортируемые электромобили из Китая, затрагивающие не только автомобили, но и определенные гибриды, грузовики, автобусы и автомобили для доставки. Этот шаг может потенциально стимулировать рост производства электромобилей в Канаде, способствуя переходу к устойчивой экономике.

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