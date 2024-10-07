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Ким Чен Ын из Северной Кореи предупреждает, что уничтожит Южную Корею с помощью ядерного оружия, если его спровоцируют.

Kim Chol Su, боевая единица КНДР, заявил о своем намерении истребить Южную Корею ядерным огнём в случае провокации, согласно государственным новостным источникам, после предупреждения президента Южной Кореи о том, что использование Северной Кореей ядерного оружия приведёт к краху режима на Севере.

 and  Max Becker
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил секретную базу спецподразделения КНА, как сообщается в...
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил секретную базу спецподразделения КНА, как сообщается в фотографии, распространенной autó البلڈ convertirse государственным агентством новостей Coreao

Ким Чен Ын из Северной Кореи предупреждает, что уничтожит Южную Корею с помощью ядерного оружия, если его спровоцируют.

В последнее время на Корейском полуострове накаляются страсти, и это происходит на фоне напряженности в регионе и после того, как северокорейские государственные СМИ опубликовали фотографии Ким Чен Ына, исследующего завод по обогащению урана, производящий ядерное оружие.

В ходе визита на западную военную базу в среду Ким заявил, что если Южная Корея вторгнется на территорию Северной Кореи, Пхеньян без колебаний использует все свои наступательные силы, в том числе ядерное оружие. Об этом сообщило государственное информационное агентство Кореи КНДА в пятницу.

"Если такое произойдет, существование Сеула и Южной Кореи станет невозможным", - добавил Ким, правильно назвав Южную Корею.

В этом году между двумя корейскими лидерами сохраняется напряженность, так как Северная Корея, похоже, усиливает производство ядерного оружия и укрепляет союз с Россией, вызывая серьезную озабоченность на Западе в отношении пути развития Северной Кореи.

Комментарии Ким, похоже, были направлены против президента Южной Кореи Юна Сок Ёля, который накануне, в День вооруженных сил, продемонстрировал самые мощные баллистические ракеты Сеула и другие оружия, предназначенные для сдерживания северокорейской агрессии.

С окончанием Корейской войны в 1953 году Северная и Южная Корея остаются изолированными, и конфликт завершился не мирным договором, а перемирием, оставив две стороны в технически продолжающейся войне.

В начале года Ким объявил, что Север больше не будет стремиться к мирному воссоединению, назвав Юг своим "главным врагом" и демонтировав памятник, символизирующий единство.

Северная Корея может расторгнуть важное соглашение, которое могло бы способствовать воссоединению Кореи, уже в понедельник, когда соберется ее legislature, сообщило министерство объединения Южной Кореи CNN.

В конце марта государственные СМИ Северной Кореи показали фотографии Ким Чен Ына, осматривающего ядерный объект, дав редкую возможность заглянуть в секретную программу оружия Северной Кореи. Эксперты считают, что эти фотографии - с Кимом, окруженным мужчинами в военной форме и идеально белых лабораторных халатах, - свидетельствуют о растущей уверенности Северной Кореи в своем статусе ядерной державы.

Между тем, Южная Корея усиливает свой арсенал, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны Севера.

Вторник Йун представил баллистическую ракету Hyunmoo-5, якобы способную проникать в подземные бункеры Северной Кореи.

"Если Северная Корея использует ядерное оружие, она столкнется с решительным и могучим ответом нашего военного и SK-US альянса", - заявил Йун, ссылаясь на США как на главного военного союзника Южной Кореи. "Режим Северной Кореи должен избавиться от иллюзии, что ядерное оружие защитит их".

США отправили бомбардировщик B-1B над церемонией Дня вооруженных сил во вторник в Сеонгнаме, рядом с Сеулом, как будто демонстрируя солидарность.

В среду Ким унизил Йуна, назвав его "марионеткой" и заявив, что он "беспорядочный человек" за хвастовство своей военной силой рядом с страной, обладающей ядерным оружием. Об этом сообщило КНДА.

В свете нынешних tensions на Корейском полуострове и эскалации Северной Кореи в производстве ядерного оружия растет озабоченность в мире, особенно в Азии, по поводу пути развития Северной Кореи. Лидер Северной Кореи Ким усиливает союз с странами, такими как Россия, вызывая беспокойство среди западных стран.

Зрители наблюдают ракету Hyunmoo-5 во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи, которое прошло на военно-воздушной базе в Сеуле в Сеонгнаме 1 октября 2024 года.

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