Киев расследует сообщения о том, что Россия убила украинского солдата с помощью меча с надписью "в честь Курска"

В одном из распространенных в сети изображений запечатлен человек, лежащий на дороге, усыпанной обломками, с мечевого века стиля, торчащим из его груди. Виден скотч, обернутый вокруг одной из его раненых рук, испачканный кровью.

На мече написано "за Курск" кириллицей, предположительно отсылающее к incursions Украины в Курскую область, что стало первым иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны.

Главный прокурор Украины Андрей Костин заявил во вторник, что это еще один акт жестокости России. Его ведомство позже начало расследование по факту предполагаемого убийства.

Костин заявил, что в социальных сетях распространяются "кадры якобы казни невооруженного украинского военнослужащего с связанными руками". Он опубликовал пост в X, обвиняя Россию в агрессивном удалении всего украинского, демонстрируя свою глобальную жестокость и пренебрегая этическими нормами.

По словам Костина, инцидент якобы произошел в Новогродовке, городе в восточной Donetskской области Украины.

Директор по расследованиям Центра информации и устойчивости Бенджамин Стрик позже подтвердил местоположение изображения с помощью геолокации. CNN независимо подтвердила этот факт.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Любинец заявил, что эта предполагаемая казнь является нарушением Женевской конвенции о обращении с военнопленными. Согласно этой конвенции, военнопленные не должны подвергаться пыткам и должны быть защищены от насилия.

Киев расследует около 130 000 предполагаемых военных преступлений, совершенных Россией с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, сообщил Костин в июне.

Недавние беседы с украинскими официальными лицами показали, что казни стали более частыми в этом году. CNN получила эксклюзивное видео, снятое в конце августа во время боев возле города Покровск на востоке Украины, на котором показана якобы казнь трех сдавшихся украинцев российскими войсками после прорыва их траншеи.

Изображение было опубликовано в ходе попыток России вытеснить украинские силы из Курска. Президент Украины Владимир Зеленский признал контрнаступление России в регионе и предсказал, что Москва может направить до 70 000 солдат, но заявил на прошлой неделе, что российские силы "по-прежнему не добились значительных успехов".

Между тем, Россия продвигается к Покровску, расположенному северо-западнее Новогродовки, где якобы произошла казнь мечом.

Украинская армия сообщила в четверг, что отразила 40 российских атак в районе Покровска за последние 24 часа, при этом наиболее интенсивные атаки происходили возле Гродовки и Новогродовки.

На данный момент Кремль воздержался от комментариев по поводу предполагаемой казни.

Инцидент с человеком, пронзенным мечом, якобы произошел в конфликтной восточной Donetskской области Украины, в частности в Новогродовке. Если это окажется правдой, это будет нарушением Женевской конвенции, так как якобы involve казнь военнопленных.

Несмотря на продолжающуюся борьбу Украины против российских сил в Курской области, мир продолжает наблюдать за действиями России в Европе, такими как предполагаемая казнь мечом в Новогродовке, которые ставят под вопрос ее приверженность международным этическим нормам и обращению с военнопленными.

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