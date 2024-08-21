- Кетомин, рекламируемый как потенциальное лечение депрессии, трагически привел к смерти Мэтью Перри.

Matthew Perry, широко известный своими боями с наркозависимостью, часто говорил о своих битвах с зависимостью на протяжении всей жизни. Он рассказывал о демонах, толкавших его на следующий кайф, даже признавался, что был под кайфом во время съемок "Друзей", и как наркотики почти лишили его жизни. В обществе он представлял себя как бывшего наркомана, и многие верили в его историю.

Однако отчеты рассказывают другую историю. Перри скончался в октябре прошлого года в своем особняке в Лос-Анджелесе, утопленный в гидромассажной ванне. Как показало расследование Лос-Анджелесской полиции, передозировка проопофола привела к его преждевременной смерти. Этот препарат часто используется в ветеринарной медицине, но также набрал популярность в терапии зависимости из-за своих психоделических эффектов, которые потенциально могут помочь справиться с депрессией и ПТСР. При правильном применении под медицинским наблюдением он может помочь преодолеть триггеры зависимости.

Согласно документам расследования, Перри ранее проходил лечение этим веществом под наблюдением врача, впервые несколько лет назад в Швейцарии. В своей автобиографии "Друзья, любовники и большая плохая вещь" он живо описал день, когда получил свою первую дозу в реабилитационном центре. Он описал это как облегчение боли и помощь в борьбе с депрессией. Он даже пошутил, "Его могли назвать ‘Мэтти’. " Опыт был похож на "огромный выдох". Перри продолжил, "Когда музыка играла и проопофол входил в мои вены, все было о эго и смерти эго. (...) Я часто думал, что умру в течение этого часа. О, я думал, вот что происходит, когда умираешь". Несмотря на свой положительный первый опыт, он заключил, "Проопофол не для меня".

Битва Мэттью Перри с зависимостью

С течением времени Перри, видимо, снова начал принимать лекарство. Он получал его по рецепту от врачей перед своей смертью. По мере углубления зависимости он стал получать препарат из незаконных источников. Его ассистент делал ему инъекции несколько раз в день перед трагической смертью в Лос-Анджелесе. 28 октября, после трех доз, его обнаружили лицом вниз в бассейне. Отчет о вскрытии теперь подтверждает, что его смерть была вызвана "острой интоксикацией проопофолом", а также утоплением.

В Соединенных Штатах, где к лекарствам часто относятся более свободно, терапия проопофолом популярна, несмотря на споры вокруг нее. Критики argue, что его сильные диссоциативные эффекты могут ухудшить психологическую нестабильность, если не использовать его правильно. Кроме того, сообщения о пациентах, чьи симптомы ухудшились во время терапии, и риск зависимости и неправильного использования проопофола, особенно у тех, кто имеет историю злоупотребления веществами, вызывают беспокойство.

Кажется, это были обстоятельства Мэттью Перри. Полицейские записи изображают сильно зависимого человека, который провел свои последние дни в отчаянном поиске следующей дозы. Когда его лечащие врачи отказались увеличивать дозу, он начал получать вещество из незаконных источников в все больших количествах. Пять человек, в том числе два врача, были арестованы и обвинены в связи со смертью актера.

Согласно полицейским записям, его ассистент, Кеннет Ивамаса, 59-летний человек без медицинского образования, поставлял Перри смертельные дозы в дни перед его смертью. Около 8:30 утра в день своей смерти Перри получил первую дозу. Четыре часа спустя он получил вторую дозу. Перед тем, как войти в гидромассажную ванну, он получил третью дозу. Ивамаса якобы сказал полиции, "Уколоть меня большим количеством".

Кеннет Ивамаса с тех пор стал одним из обвиняемых в деле Перри. Он, а также доктор Сальвадор Пласенсия, также обвиняются в продаже и введении проопофола актеру. Джасвин Сангха, известная как "Королева проопофола", наркодилер, также среди обвиняемых. Ее проопофол подозревают в причастности к смерти Перри, и она может получить до 10 лет тюремного заключения. Остальные обвиняемые могут получить до 25 лет тюрьмы.

Файл расследования предлагает полный взгляд на незаконное распространение проопофола в Голливуде и дает тревожное представление о последних неделях Мэттью Перри. Несмотря на здоровый и счастливый фасад, его настоящие битвы оставались вне поля зрения общественности. Отчаянно пытаясь получить новые дозы, он потратил состояния за несколько коротких недель и получал инъекции проопофола до восьми раз в день.

30 сентября 2023 года, примерно за месяц до своей смерти, Пласенсия и Чавес впервые связались с Перри. Один из них написал, "Меня интересует, сколько этот дурак готов платить". После этого Пласенсия посетил Перри в его недавно отремонтированном доме с видом на океан, представив ему кетامين в первый раз. Он также передал шприцы и показал ассистенту, как их использовать. Перри заплатил баснословные $4500 за этот частный визит.

Дальнейшие поставки были получены под псевдонимом "Доктор Пепси".

Его падение в зависимость было стремительным. С секретной фразой "Доктор Пепси" Ивамаса запросил дополнительные поставки. Последствия были фатальными. 12 октября Перри перевозбудился от кетamina, что привело к резкому повышению артериального давления. Его тело фактически вошло в состояние оцепенения. Он утверждал, что не мог двигаться или говорить.

После смерти все причастные пытались замести следы. Ивамаса избавился от всех следов незаконных веществ в вилле. Они общались через зашифрованные сообщения в Signal, планируя свои следующие шаги и дистанцируясь от актера. Они почти удалось избежать подозрений. Сначала власти классифицировали случай как трагический несчастный случай. Однако после нескольких месяцев дальнейшего расследования были раскрыты новые детали о смерти Перри и роли кетamina в этом.

Несмотря на его публичный образ как человека, поборовшего зависимость, личная борьба Матта Пэри с зависимостью продолжалась, в результате чего он стал полагаться на пропофол, лекарство, которое часто используется в терапии зависимости, но имеет спорное применение.

В документах расследования было установлено, что ассистент Матта Пэри, Кеннет Ивамаса, незаконно поставлял ему пропофол в дни, предшествовавшие его смерти.

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