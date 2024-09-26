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Кельн служит ближайшим земным эквивалентом для опыта Луны.

 and  Anthony Ross
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Два тренажёра для работы на Луне готовятся к установке в недавнем центре подготовки на Луну в...
Два тренажёра для работы на Луне готовятся к установке в недавнем центре подготовки на Луну в Европейском центре астронавтов (ЕЦА) الإسباني-space").

Кельн служит ближайшим земным эквивалентом для опыта Луны.

"Центр подготовки для миссии на Луну": Город Кёльн теперь является домом для установки, посвященной подготовке к миссии на Луну, оснащенной лунной пылью, камнями и луноходами. Согласно Европейскому космическому агентству (ЕКА), это единственное подобное учреждение в мире.

Пустынные скалы в сером море пыли, сопровождаемые миниатюрным космическим кораблем, "луноходом" на колесах, и всеобъемлющей чернотой космоса - вот что представляет собой новый центр подготовки астронавтов "Луна" в Кёльне. Для ЕКА он служит "уникальным глобальным учреждением для подготовки будущих миссий на Луну нашего мира". Проще говоря, "Луна на Земле". Площадью 700 квадратных метров, он обошелся примерно в 45 миллионов евро, средства на которые были предоставлены ЕКА, Германским аэрокосмическим центром (ДЛР) и землей Северный Рейн-Вестфалия.

Луна, последний раз посещаемая людьми в 1972 году, вновь привлекла considerable внимание. Фактически, ведутся разговоры о строительстве "лунной деревни", лунной базы для исследований. Астронавт Александр Герст объясняет, "Мы считаем, что Луна родилась от Земли, она - близнец Земли. Но у нее нет атмосферы, поэтому все на ее поверхности остается сохраненным". Он добавляет, "На Земле мы не можем найти камни миллиарды лет, нетронутые. На Луне мы можем".

Более глубокое понимание Луны может дать представление о прошлом и потенциальном будущем Земли. Герст гипотезирует, "Мы можем найти фрагменты камней на Луне, которые были выброшены с ранней Земли. На этих фрагментах может быть сохранена ранняя жизнь на Земле. Мы должны собрать их и завершить головоломку наших собственных происхождений".

Пылевая почва, подверженная абразии

Лунные миссии требуют тщательного планирования, учитывая враждебную природу Луны. В основном, она очень пыльная, со жесткими, липкими и грубыми частицами, которые легко истирают поверхности. "Пыль выглядит как песок на пляже, но чувствует себя совершенно иначе, когда ты ходишь по ней", - делится "Астро-Алекс". "У нее очень мелкие частицы. Как только вы ступаете на нее, поднимается пылевая туча". Симулированная пыль в центре Кёльна изготовлена из вулканических зерен изSiebengebirge возле Бонна.

Астронавты в центре "Луна" теперь могут практиковаться в извлечении образцов почвы и их хранении. Кроме того, они учатся надевать и снимать скафандры, не вдыхая пылевые частицы. "Критично важно тренироваться в максимально реалистичных условиях", - подчеркивает Герст. "Нет такого учреждения в мире. Можно сказать, что Кёльн - ближайшее место к Луне на Земле".

Причина размещения этого центра в Кёльне - Европейский центр астронавтов, где астронавты тренируются для своих миссий на Международной космической станции (МКС) уже много лет. Герст шутит, "Фактически, можно сказать: Кёльн - что-то вроде пупка космоса в Европе".

Уменьшенная гравитация на Луне, которая составляет всего одну шестую от земной, пригласила уникальное решение. Команда проекта "Луна" планирует, что будущие луные астронавты будут подтягиваться вверх веревками в зале, тем самым облегчая часть нагрузки. Астронавт Маттиас Мауэр сравнивает это с "концертом Хеллен Фишер, когда она плавает на сцене на веревке". В этом центре также тестируются лунные vehicles. Директор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркивает, "Это важно, потому что эти vehicles не будут работать, если в них попадет пыль".

Когда NASA готовится отправить первых астронавтов обратно на Луну с "Артемисом 3", запланированным на сентябрь 2026 года, вопрос о том, кто будет следующим, кто ступит на Луну, остается открытым. "Это будут американские астронавты", - подтверждает Ашбахер, "но больше стран выражают желание отправить астронавтов на поверхность Луны". В ближайшие десятилетия это могут сделать китайские, индийские и европейские астронавты.

Этот центр подготовки астронавтов "Луна" в Кёльне является жизненно важным для подготовки будущих миссий на Луну, служа уникальным глобальным учреждением для образования и исследований в области изучения Луны. Астронавты в центре учатся собирать и хранить образцы почвы, а также передвигаться в пыльной среде Луны, так как понимание Луны может дать представление о прошлом и потенциальном будущем Земли.

Два тренажёра для работы на Луне готовятся к установке в недавнем центре подготовки на Луну в Европейском центре астронавтов (ЕЦА) الإسباني-space
Два космонавта выполняют пробный запуск.

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