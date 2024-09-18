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Кейт возобновляет свои профессиональные обязанности после недавнего обновления лечения рака.

Кэтрин, принцесса Уэльская, приняла участие в своем первом публичном мероприятии после раскрытия завершения сеансов химиотерапии

 and  Ksenia Johnson
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В 2023 году Кэтрин, принцесса Уэльса, официально объявила, что завершила курс химиотерапии.
В 2023 году Кэтрин, принцесса Уэльса, официально объявила, что завершила курс химиотерапии.

Кейт возобновляет свои профессиональные обязанности после недавнего обновления лечения рака.

Кейт, 42-летняя жена принца Уильяма, будущего короля Великобритании, вернулась на работу, проведя встречу в Виндзорском замке во вторник.

В соответствии с сообщением в "Королевском вестнике", которое фиксирует события, проводимые королевской семьей, tanto в публичном, как и в частном порядке, "Принцесса Уэльская, Совместный патрон Фонда принца и принцессы Уэльских, провела встречу по раннему детству в Виндзорском замке" этим днем.

На прошлой неделе Кейт поделилась обновлением о своем здоровье, сказав, что делает все возможное, чтобы оставаться свободной от рака, и начинает "новую фазу восстановления с возрожденной надеждой и благодарностью за жизнь".

В трогательном видеосообщении, демонстрирующем наслаждение семьи летом в Англии, принцесса выразила, что несмотря на то, что последние девять месяцев были сложными, она с нетерпением ждет возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы.

В "Королевском вестнике" не было предоставлено дальнейших подробностей о встрече, но в течение многих лет Кейт активно участвует в развитии раннего детства, которое часто называют "делом ее жизни".

В 2021 году она основала Центр раннего детства Фонда принца и принцессы Уэльских, и ее знаковая инициатива - кампания "Формируя нас", направленная на повышение осведомленности о том, насколько важны первые пять лет жизни в формировании взрослых, кем мы становимся.

С февраля Кейт проходит курс химиотерапии от нераскрытой формы рака и с тех пор сделала лишь несколько публичных появлений.

Она воссоединилась со своей семьей на параде в честь дня рождения короля, известном как "Тропинг колор", в июне, и получила стоячую овацию после посещения финала мужского singles на Уимблдоне со своей дочерью, принцессой Шарлоттой, в июле.

Во время лечения Кейт продолжала работать из дома, проводя встречи со своей командой и представителями своего центра раннего детства.

В ближайшие месяцы она продолжит сосредоточиваться на своем восстановлении, но, как ожидается, возобновит легкий график публичных мероприятий на остаток года.

Она также, как ожидается, примет участие в ежегодной службе памяти у Мемориала в Лондоне в ноябре, чествуя тех, кто служил в войнах.

Принцесса Уэльская, в качестве Совместного патрона Фонда принца и принцессы Уэльских, провела встречу по раннему детству в Виндзорском замке, демонстрируя свою неизменную приверженность развитию раннего детства, важной части "дела ее жизни". В этом отношении Великобритания, являясь домом для многих королевских инициатив, продолжает играть важную роль в ее благотворительных начинаниях.

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