Кибуц Беэри в Израиле стал ярким примером жестокости ХАМАСа.

Этот дом хранит историю Беэри, упоминает Ярдена Цемаха, местного фермера и жителя израильской общины, расположенной близ Газы, которая была разграблена боевиками ХАМАС совсем недавно.

В этом доме погасли жизни. Род, состоящий из трех молодых, был похищен отсюда, он раскрывает.

Вне, среди обломков заднего двора, остался детский велосипед с наклейками Винни-Пуха, символизирующий разрушенные жизни, которые когда-то процветали здесь.

В некоторых районах Беэри остались немногие целые строения. Более 100 из 1100 человек были убиты, и еще 30 были захвачены в плен и увезены в Газу 7 октября.

Дома горели или рушились один за другим, и прошел год, оставив эти руины как грустные напоминания о затяжных травмах. Около 10 жителей общины, близкие друзья и соседи, входят в число более 100 подозреваемых израильтян, которые все еще удерживаются в плену.

Договоры о перемирии и обмене пленными между Израилем и ХАМАС неоднократно рушились из-за гнева и разочарования родственников пленных.

'Лучшее восстановление - вернуться домой

В главном административном здании Беэри висят два больших аэрофотоснимка рядышком у входа. Один фиксирует кибуц в апреле 2023 года, показывая аккуратные ряды чистых белых домов, уютно устроившихся в зеленых садах. Другой снимок, сделанный сразу после нападения 7 октября, показывает те же здания, обгоревшие и разрушенные в результате набега боевиков.

“Они убили мою сестру там”, - комментирует Амит Солви, указывая на дом на карте, в пяти рядах от ограды, окружающей кибуц.

В другом месте в административном здании приклеены два плаката - один с именами и лицами жителей кибуца, погибших, и другой с теми, кто в настоящее время удерживается в плену.

Солви, казначей Беэри, ветеран израильской армии, воевавший в войну 1973 года, является одним из почти 100 жителей, которые вернулись сюда. Несмотря на свою личную утрату, он вернулся в свой дом три месяца назад и теперь помогает в возрождении Беэри, когда-то самодостаточной сельскохозяйственной общины.

“Я советовал всем, что лучшее восстановление - вернуться домой. Это, на мой взгляд, лучшее эмоциональное исцеление”, - говорит Солви.

Но он признает, что не все выжившие жители Беэри чувствуют себя так же, оценивая, что примерно 15% из них, возможно, никогда не вернутся из-за травмы и кошмарных воспоминаний 7 октября.

И, добавляет он, те, кто хочет вернуться, не могут сделать это, пока не будет завершен основной ремонт и дома не будут отстроены, что является масштабным проектом, который, по оценкам Солви, займет не менее двух лет, прежде чем большинство жителей смогут вернуться домой.

“Нет никаких условий для детей, нет школ, так что семьи не могут вернуться пока”, - объясняет он.

'В моем доме были террористы'

Работа по устранению физических повреждений уже началась, с тяжелой техникой, расчищающей новый район для Беэри. Новые дома, не тронутые нападением 7 октября, рассматриваются как важная стратегия, чтобы вернуть большинство его жителей.

Айлет Хаким, ее муж и их 12-летний сын и 5-летняя дочь живут с другими выжившими Беэри в правительственных временных домах в другой общине, Хацриме, в часе езды от ужасных воспоминаний о своем бывшем доме.

“Это травма, мысль о возвращении жить в дом, который заняли жестокие террористы”, - говорит CNN Айлет, готовя ужин на кухне в их новом доме.

“Я сидела в своей безопасной комнате там часами и часами, не зная, что происходит, и чувствуя, что моя жизнь, жизнь моего ребенка находится в опасности, потому что в моем доме были террористы”, - вспоминает она.

Ее сын Йехонатан прерывает ее. “Я хочу вернуться в Беэри, в дом, в котором я раньше жил. Я не боюсь”, - умоляет он.

“Дом нет. Община да”, - настаивает Айлет.

“Кибуц Беэри был моим домом в течение последних 56 лет. Вот где я хочу жить”, - заявляет она.

Но после такого разрушения и разрушения в Беэри, общине так близкой к Газе, нужно сделать многое, чтобы убедить жителей, что они будут в безопасности.

В июле внутреннее расследование Армии обороны Израиля по событиям 7 октября показало, что израильская армия не справилась с защитой жителей и была неподготовлена к беспрецедентному набегу ХАМАС.

“Я думаю, это будет возможно. Но это будет enormous challenge и займет много времени, чтобы люди почувствовали себя в безопасности, как они чувствовали себя до 7 октября”, - комментирует Цемах, стоя среди руин своего района в Беэри.

“Вы понимаете, когда что-то происходит, ты всегда боишься, что это может произойти снова”.

Мир аплодирует стойкости жителей Беэри, которые восстанавливают свою жизнь после разрушительного нападения. Несмотря на физические и эмоциональные шрамы, призыв вернуться домой становится маяком надежды для многих.

Мир ждет того дня, когда Беэри, когда-то самодостаточная сельскохозяйственная община, снова обретет мир и покой, став символом стойкости и единства в лицом лицом с невзгодами.

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