Хотите больше времени отдохнуть?

Некоторые все еще могут иметь намек на солнечный ожог на своих лицах - но для многих их ежегодные отпускные дни на этот год уже использованы. Однако планирование на 2025 год может принести облегчение. Слияние банковских праздников со своими отпускными днями позволяет работникам максимально использовать свое время. Давайте объясню, как:

Немецкие сотрудники имеют право на не менее 24 дней отдыха в год при шестидневной рабочей неделе или 20 дней при пятидневной рабочей неделе. Даже с средним количеством дней отдыха в 28,8 дня, они рано или поздно закончатся.

Но не отчаивайтесь, ведь утешение можно найти: интегрируя национальные праздники со своими отпускными днями, сотрудники могут взять более длительные каникулы. Те же правила применяются к мостам, что и к другим отпускным дням, таким как планирование вперед, чтобы избежать конфликтов с работодателями или коллегами. Работодатели должны уважать желания своих сотрудников и не могут диктовать, когда они будут брать отпуск.

Тем не менее, количество государственных праздников варьируется в зависимости от штата.

Вот мосты для 2025 года:

1 января

Новый год выпадает на среду в этом году. Беря отпуск вокруг этой даты, можно получить девять подряд свободных дней. Для работников в Баден-Вюртемберге, Баварии или Саксонии-Анхальт будет шесть дней отдыха из-за Богоявления 6 января, которое выпадает на понедельник. Продолжительность: с 1 января (среда) по 5 или 6 января (воскресенье/понедельник).

8 марта

Традиционно берлинцы могут ждать этого дня. Международный женский день празднуется здесь 8 марта, но, к сожалению, в 2025 году он выпадает на субботу.

12-27 апреля

Пасха всегда радует. Беря восемь дней отпуска, можно получить шестнадцать подряд свободных дней. Продолжительность: с 12 апреля (пятница) по 27 апреля (воскресенье), включая Великую пятницу 18 апреля и Пасхальный понедельник 21 апреля.

1 мая

Приближается длинный уик-энд. День труда выпадает на четверг. Беря один день отпуска, можно получить четыре подряд свободных дня. Продолжительность: с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье).

29 мая

Вознесение всегда выпадает на четверг. Беря отпуск вокруг этой даты, можно получить четыре подряд свободных дня. Продолжительность: с 29 мая (четверг) по 1 июня (воскресенье).

9 июня

Беря четыре дня отпуска вокруг Пятидесятницы (понедельник, 9 июня), можно получить девять подряд свободных дней. Продолжительность: с 7 июня (суббота) по 15 июня (воскресенье).

19 июня

Работники в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце или Саарланде могут воспользоваться Днем Тела Христова. Праздник выпадает на 19 июня (четверг). Беря один день отпуска, можно получить четыре подряд свободных дня. Продолжительность: с 19 июня (четверг) по 22 июня (воскресенье).

15 августа

Снова баварцы и жители Саарбрюккена могут праздновать. Праздник Успения Богородицы выпадает на 15 августа (пятница). Беря один день отпуска, можно получить четыре подряд свободных дня. Продолжительность: с 14 августа (четверг) по 18 августа (воскресенье).

20 сентября

Недавние дни

Жители Тюрингии в последнее время не имели повода для радости. Теперь День ребенка, который федеральная земля празднует как праздник только с 2019 года, выпадает на субботу.

31 октября

В Бранденбурге, Бремене, Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Нижней Саксонии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии День Реформации 31 октября - праздник. Те, кто берет четыре дня отпуска вокруг этой даты, получат девять подряд свободных дней. Продолжительность: с 25 октября (суббота) по 2 ноября (воскресенье).

1 ноября

Обычно большинство жителей Баден-Вюртемберга, Баварии, Северного Рейна-Вестфалии, Рейнланд-Пфальца и Саарланда могут праздновать. Однако в этом году им придется быть храбрыми, так как День всех святых выпадает на субботу.

19 ноября

Празднование в Саксонии, как День покаяния и молитвы 19 ноября - праздник, является единственным исключением. Беря два дня отпуска, можно получить пять подряд свободных дней. Продолжительность: с 19 ноября (среда) по 23 ноября (воскресенье).

25/26 декабря

Те, кто берет четыре дня отпуска вокруг Рождества, могут насладиться девятью днями отдыха в конце года. Продолжительность: с 20 декабря (суббота) по 28 декабря 2025 года (воскресенье).

Несмотря на то, что средний немецкий работник имеет достаточно дней отдыха, они могут закончиться, особенно в периоды с несколькими государственными праздниками. Чтобы максимально использовать свое время, сотрудники могут воспользоваться мостами, такими как взятие отпуска вокруг Нового года или Рождества, что может привести к нескольким подряд свободным дням. [Зарплаты] во время этого длительного отдыха могут предоставить дополнительное финансовое облегчение для многих работников.

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