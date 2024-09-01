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Хоке объявляет себя главой AfD и выносит предупреждение.

На пресс-конференции, последовавшей за их победой на выборах, основной кандидат партии AfD в Тюрингии Бирн Хокке заявил о своем правеaufидевать руководство штатом. В воскресенье днем Хокке предупредил на ARD об важности участия своей партии в создании правительства: "Я только предостерегаю от этого

 and  Michael Bootcampf
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Хоке объявляет себя главой AfD и выносит предупреждение.

АфД готова взять на себя функции правительства, заявил Хёкке. "Это традиционная практика, когда сильнейшая сила инициирует переговоры", - подчеркнул он. В ближайшие дни высшие комитеты земельного AfD решат, кому они хотят предложить переговоры.

Хёкке обратил внимание на то, что внутри избирательного округа ХДС действительно есть голоса, которые сомневаются в отказе ХДС от сотрудничества с AfD. "Я интересуюсь, как долго руководство ХДС сможет продолжать проводить политику, противоречащую основанию", - размышлял политик AfD.

На федеральном съезде ХДС в декабре 2018 года была принята резолюция, исключающая "коалиции и подобные сотрудничества" с AfD. Эта позиция была повторена в последующей резолюции президиума ХДС в 2020 году: "Для ХДС сотрудничество с AfD недопустимо - ни прямо, ни косвенно".

Опрос, проведенный институтом Infratest dimap для ARD, показал, что большинство в Тюрингии выступает против участия AfD в правительстве. 37% признались, что находят привлекательной идею правительства, возглавляемого AfD, в то время как 60% выразили противоположное мнение.

После выборов в воскресенье AfD прогнозировалось как самая крупная партия в земельном парламенте. "Эта новость наполняет меня огромной гордостью и удовлетворением", - сказал Хёкке. "Сегодня люди показали, что так больше продолжаться не может, и перемены возможны только через AfD".

Чтобы отличить демократические партии от AfD, Хёкке предложил: "Я считаю, что старым партиям сначала нужно проявить скромность". Он критиковал идею создания "огня" между партиями, назвав ее "глупой" и "ненужной". Это отношение должно измениться. Другие партии отказываются сотрудничать с AfD, которую офис конституционной защиты Тюрингии классифицирует как решительно праворадикальную.

Рigid stance of the CDU against collaboration with the AfD has been a topic of discussion within its own ranks, as Höcke pointed out. Despite the CDU's resolution ruling out coalitions with the AfD, the senior committees of the state AfD are considering extending an invitation for talks to the strongest force, which is likely the CDU.

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