Хоке объявляет себя главой AfD и выносит предупреждение.

АфД готова взять на себя функции правительства, заявил Хёкке. "Это традиционная практика, когда сильнейшая сила инициирует переговоры", - подчеркнул он. В ближайшие дни высшие комитеты земельного AfD решат, кому они хотят предложить переговоры.

Хёкке обратил внимание на то, что внутри избирательного округа ХДС действительно есть голоса, которые сомневаются в отказе ХДС от сотрудничества с AfD. "Я интересуюсь, как долго руководство ХДС сможет продолжать проводить политику, противоречащую основанию", - размышлял политик AfD.

На федеральном съезде ХДС в декабре 2018 года была принята резолюция, исключающая "коалиции и подобные сотрудничества" с AfD. Эта позиция была повторена в последующей резолюции президиума ХДС в 2020 году: "Для ХДС сотрудничество с AfD недопустимо - ни прямо, ни косвенно".

Опрос, проведенный институтом Infratest dimap для ARD, показал, что большинство в Тюрингии выступает против участия AfD в правительстве. 37% признались, что находят привлекательной идею правительства, возглавляемого AfD, в то время как 60% выразили противоположное мнение.

После выборов в воскресенье AfD прогнозировалось как самая крупная партия в земельном парламенте. "Эта новость наполняет меня огромной гордостью и удовлетворением", - сказал Хёкке. "Сегодня люди показали, что так больше продолжаться не может, и перемены возможны только через AfD".

Чтобы отличить демократические партии от AfD, Хёкке предложил: "Я считаю, что старым партиям сначала нужно проявить скромность". Он критиковал идею создания "огня" между партиями, назвав ее "глупой" и "ненужной". Это отношение должно измениться. Другие партии отказываются сотрудничать с AfD, которую офис конституционной защиты Тюрингии классифицирует как решительно праворадикальную.

