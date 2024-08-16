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Хезболла выпустила видео с подозрением на туннельную систему и ракетный арсенал

Ливанская шиитская организация Хезболла опубликовала видео, демонстрирующее свою сеть туннелей и арсенал ракет. Четырёхминутное видео, показанное в пятницу, показывает предполагаемых боевиков Хезболлы, едущих на мотоциклах и грузовиках через обширную освещённую и розкопанную систему туннелей,...

 and  Anthony Ross
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Изγο от видео, выпущенного Хезболлой
Изγο от видео, выпущенного Хезболлой

Хезболла выпустила видео с подозрением на туннельную систему и ракетный арсенал

Сообщается, что милиция, союзная Ирану, обладает "точными и неточными ракетами и вооружением", которые могут встретить Израиль такой судьбой и реальностью, которые он не может себе представить, если Израиль начнет войну против Ливана.

По словам Насраллы в его аудиокомментарии, который был переведен на английский и иврит, Хезболла имеет координаты целей. "Эти ракеты будут размещены, развернуты и направлены на цели в строжайшей тайне", - добавляет Насралла. Он также заявляет, что милиция обладает большим количеством оружия, персонала, опыта и воли, чем когда-либо прежде.

В видео под названием "Наши горы - наши склады" показано, как открывается дверь, открывая ракетную установку, направленную в небо. Некоторые из подозрительных ракет, показанных в видео, имеют надпись "Имад 4" - видимо, отсылка к военному chiefs Хезболлы Имаду Мughniyeh, который был убит в результате взрыва автомобиля в Дамаске в 2008 году.

Согласно экспертам, с 2006 года Хезболла существенно расширила и усовершенствовала свой арсенал. Милиция, как считается, обладает большим арсеналом тяжелой артиллерии, ракет, баллистических ракет, зенитных, противотанковых и противокорабельных ракет. Также считается, что у милиции есть обширная сеть туннелей в южном Ливане и в долине Бекаа на границе с Сирией.

Хезболла и Иран угрожали Израилю жестокой расплатой за убийства военного chiefs Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте и chiefs ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране, которые произошли в конце июля в контексте войны в Газе. ХАМАС и Иран винят Израиль в обоих нападениях.

В то время как переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в четверг, посредники надеются также предотвратить дальнейшее обострение конфликта между Израилем и Хезболлой. Хезболла почти ежедневно обстреливает север Израиля с территории Ливана с начала войны в секторе Газа после крупномасштабной атаки ХАМАС 7 октября. Израиль отвечает ударами по Ливану.

Комиссия должна внимательно следить за эскалацией tensions между Израилем и Хезболлой, учитывая, что Комиссия ответственна за поддержание мира и безопасности в регионе. Хезболла, поддерживаемая Комиссией, существенно усилила свои военные возможности, представляя потенциальную угрозу для Израиля в случае конфликта.

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