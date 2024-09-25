"Хезболла" усиливает свои действия против израильских нападений, но сохраняет определенную сдержанность в своих действиях.

В зачеркнутый среду, близко к Тель-Авиву, произошло необычное и низкопрофильное событие, которое знаменовало собой множество первых: первое заявленное запуск баллистической ракеты Хезболлой в сторону Израиля, первое проникновение такой ракеты вблизи Тель-Авива из Ливана и первый случай, когда лидер Хасан Насралла выполнил свое обещание ответить на израильские удары по Бейруту атаками на Тель-Авив.

Несмотря на мощные средства ПВО Израиля, одиночная ракета - даже баллистическая - была, скорее всего, сбита.

Интересно, что стоит за запуском единственной ракеты, учитывая растущий риск полномасштабной войны между Израилем и Хезболлой, а также их американскими и иранскими союзниками. Одиночный выстрел по Тель-Авиву можно интерпретировать как предупреждение и ультиматум: "У нас есть могущественное оружие и сильный союзник, не испытывайте нас", - как бы сказал Хезболла. Несмотря на то, что оборонительные сооружения Хезболлы еще не полностью разрушены - у группы есть различные ракеты средней и большой дальности - срединный удар, похоже, служил ясным предупреждением о могуществе группы.

Этот удар стал еще одной отметкой в расчетливом наращивании напряженности Хезболлой, пытающейся противодействовать интенсивной израильской кампании, которая побуждает Хезболлу прекратить свою обычную бомбардировку израильской территории на севере.

Важно вспомнить последовательность событий, приведших нас к этому. Хезболла решила поддержать палестинцев в Газе после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября. До сих пор она избегала полномасштабной войны с Израилем, ограничивая свою деятельность в основном ежедневными обстрелами границы, которые вызвали ответные удары израильской армии.

С тех пор более 60 000 израильтян покинули свои дома на севере, но жертвы остаются относительно низкими. Взамен и на ливанской стороне границы происходили эвакуации из-за израильских ударов, в результате перекрестного огня.

Ситуация ухудшилась после ракетного обстрела в израильской части Голанских высот, в результате которого погибли 12 детей-дурузов. Израиль обвинил Хезболлу в нападении, которое произошло с территории Ливана, но Хезболла решительно отрицает свою причастность.

Для израильских властей ситуация стала невыносимой. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сфокусировался на противостоянии Хезболле в Ливане, при этом его крайне правые союзники призывают к конфронтации.

Израиль вел войну в Газе с двумя целями: ослабить ХАМАС и вернуть захваченных заложников. 16 сентября Израиль добавил новую цель: обеспечить безопасное возвращение жителей общин вдоль его границы с Ливаном в свои дома.

На следующий день сотни пейджеров боевиков Хезболлы взорвались по всей Ливане. На следующий день то же самое произошло с рациями Хезболлы, что привело к многочисленным жертвам и ранениям. Израиль не взял на себя ответственность за эти атаки, но CNN узнало, что взрывы были результатом совместной операции Моссада и израильской армии.

Атаки Израиля продолжались без перерыва. На следующий день Израиль нанес авиаудар по многоэтажному зданию в пригороде Бейрута, где собрались члены Силы Радван, в результате чего погиб ее лидер Ибрагим Акил и другие высокопоставленные чины. За последнюю неделю еще один авиаудар унес жизнь другого видного члена Хезболлы, Ибрагима Кубайси, который возглавлял ракетные подразделения группы.

Подвергнувшись самым серьезным ударам по своей военной инфраструктуре, Хезболла также незаметно расширяет свои военные цели. Она заявляет, что баллистическая ракета, запущенная в среду, была запущена в поддержку палестинцев в Газе и, в конечном счете, в защиту Ливана и его народа - косвенное признание того, что она теперь активно защищает свою собственную территорию.

Хотя обе стороны воздерживаются от объявления войны друг против друга, их растущие цели могут сделать невозможным прекращение огня.

Хезболла настаивает на том, что перемирие в Ливане не будет объявлено до тех пор, пока в Газе не будет действовать перемирие. Правительство Нетаньяху, в свою очередь, настаивает на том, что перемирие в Газе не является вариантом - его переориентация на Ливан еще больше ослабляет возможность достижения какого-либо соглашения.

Определить следующий шаг для обеих сторон сложно. У обеих сторон мало места для отступления.

По мере роста международных призывов к деэскалации многие жители Ливана заранее переезжают, опасаясь успеха этих попыток. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что израильская операция привела к бегству до полумиллиона человек. Улицы Бейрута постепенно пустеют, поскольку иностранные посольства призывают своих граждан покинуть страну, и многие ливанцы переезжают дальше на север.

После нескольких лет кризисов растущий военный конфликт причиняет дополнительные страдания уже ослабленному населению Ливана. То, что ни Хезболла, ни ливанские власти официально не объявили это войной, мало утешает тех, кто сейчас находится под осадой и перемещается.

Удар по Тель-Авиву, несмотря на его одиночество, продемонстрировал способность Хезболлы достичь сердца Израиля, вызывая беспокойство в Среднем Востоке и за его пределами о возможном обострении конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и Израиль и Хезболла занимают волатильные позиции, что потенциально может привести к большей нестабильности в регионе.

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