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Хезболла планирует ответные действия после гибели лидера, но последующие действия Израиля имеют значительный вес.

После подтверждения ликвидации своего лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки, каких действий, если вообще что-то, может предпринять «Хезболла»?

 and  Michael Bootcampf
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В течение последних двух недель Израиль провел серию атак на Ливан.
В течение последних двух недель Израиль провел серию атак на Ливан.

Хезболла планирует ответные действия после гибели лидера, но последующие действия Израиля имеют значительный вес.

На ближайшие 72 часа выжившие лидеры «Хезболлы» планируют оценить свои силы, определить безопасность связи и встреч, а также изучить выносливость своих бойцов при разработке ответа на текущую ситуацию.

Полный масштаб нарушений запасов ракет «Хезболлы» в результате серии израильских авиаударов пока не ясен.

Израиль, похоже, обладает реальным временем разведки о местонахождении лидеров «Хезболлы», что, скорее всего, распространяется и на места хранения боеприпасов.

До сих пор ракетные атаки «Хезболлы» не нанесли существенного ущерба израильским целям. Если лидеры «Хезболлы» решат продемонстрировать военную силу, чтобы поднять моральный дух и актуальность, такие атаки все еще могут произойти. Однако если эти попытки провалятся из-за израильских перехватах, это может еще больше подорвать репутацию «Хезболлы».

Интенсивность желания Ирана быть втянутым в этот конфликт пока неизвестна. Его способность выдерживать трудности за последние несколько месяцев была поразительной, и он, возможно, играет в более длинную игру. Международное сообщество должно внимательно следить за недавними изменениями темпа обогащения урана Ираном и опасаться потери более широкой борьбы против распространения в этом неспокойном регионе.

Будущие шаги Израиля имеют решающее значение. Его превосходство в разведке, военная мощь и готовность выдержать международную критику позволяют ему продолжать боевые действия по собственному выбору. Однако это также может продлить двухнедельный период интенсивных ударов и привести к более длительной потере престижа для Израиля.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху стоит перед судьбоносным выбором. Сможет ли последний форт укрепить его внутренний образ спасителя безопасности или он снова поставит свою репутацию на продолжительный конфликт без четкой стратегической цели?

В конечном итоге, благополучие граждан Lebanon и его южные соседи требуют политического примирения и прекращения огня, независимо от воздействия на нынешнюю политическую элиту Израиля.

(Перефразированный вариант предоставленного текста)

Данный абзац рассматривает текущее состояние «Хезболлы» и Израиля после серии израильских авиаударов. Лидеры «Хезболлы» обдумывают свой ответ, и Израиль, похоже, имеет точную разведку. Влияние израильских ударов на запасы ракет «Хезболлы» неясно, но Израиль не пострадал от ракетных атак «Хезболлы». Иран может рассматривать возможность вступления в конфликт, в то время как следующие шаги Израиля являются критически важными. Благополучие граждан Lebanon требует немедленного разрешения.

Глобальное сообщество пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке, учитывая действия Израиля и ответ «Хезболлы». Лидеры «Хезболлы» рассматривают возможность продемонстрировать силу на Ближнем Востоке, чтобы сохранить актуальность.

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