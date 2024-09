Хезболла и ХАМАС не идентичные сущности.

Конфронтация с ХАМАС взяла свой toll на израильских вооруженных силах, солдаты испытывают минимум отдыха, военные чины указывают на нехватку войск, экономика переживает самый резкий спад за годы и растет общественный запрос на прекращение огня и переговоры о заложниках.

Остается неясным, примет ли Израиль решение – или будет вынужден – начать наземное вторжение в Ливан. Но вопрос остается: сможет ли нация выдержать второй фронт?

С 8 октября, на следующий день после летальной атаки ХАМАС на Израиль, наблюдаются постоянные обмены огнем на границе между Хезболлой и израильской армией. Хезболла начала стрелять по Израилю, чтобы выразить протест против конфликта в Газе, требуя прекращения огня там в качестве условия для прекращения своих боевых действий.

Напряжение достигло пика недавно, когда Израиль нанес ущерб многим людям по всей Ливане, взрывая их пейджеры и рации – устройства, широко используемые Хезболлой. Последовали ответные эскалации огня.

Если Израиль решит вести полномасштабную войну против Хезболлы, военные аналитики считают, что страна столкнется с противником гораздо более сильным, чем ХАМАС, и понесет соответствующие затраты.

"Хезболла не ХАМАС", - заявил Йоэль Гузански, старший исследователь Института национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, который служил в Совете национальной безопасности Израиля под тремя премьер-министрами. Хезболла, подчеркнул он, "государство в государстве" с гораздо более продвинутыми военными возможностями, чем ее газовский собрат.

В выходные Хезболла провела одно из своих deepest проникновений в Израиль, сообщения об ударах израильской армии в Кирьят Биальик, Цур Шалом и Морешет, недалеко от Хайфы, примерно в 40 километрах (25 милях) от границы.

За прошедший год перестрелки на границе уже привели к тому, что более 62 000 израильских жителей были вынуждены покинуть свои дома на севере, что привело к гибели 26 гражданских лиц и 22 солдат и резервистов, сообщает израильская пресса. По данным Reuters, до эскалации в выходные было эвакуировано более 94 000 человек, и более 740 человек погибли на ливанской стороне, в том числе около 500 бойцов Хезболлы. Только с понедельника израильские атаки унесли жизни не менее 558 человек и привели к перемещению 16 500 человек, согласно данным ливанских властей.

К основным трудностям Израиля в потенциально эскалирующем конфликте с Хезболлой относятся:

Более сильный противник

Ближайший региональный союзник Ирана, шиитская исламистская группа продемонстрировала более продвинутое вооружение в прошлом году и имеет стратегическую глубину благодаря своим партнерам и союзникам по всему Ближнему Востоку – в странах, таких как Ирак и Йемен.

Хотя военная мощь Израиля значительно выросла с последней войны в Ливане в 2006 году, когда у него еще не было системы противоракетной обороны "Железный купол", вооружение Хезболлы также эволюционировало.

Оценки говорят о том, что Хезболла имеет от 30 000 до 50 000 военнослужащих, но в начале этого года ее лидер Хасан Насралла заявил, что число активных бойцов и резервистов превышает 100 000. Хезболла, как считается, обладает от 120 000 до 200 000 ракет и ракет.

Ее самым грозным военным активом являются баллистические ракеты дальнего действия, сообщения говорят о наличии тысяч, в том числе более 1500 точных ракет с дальностью 250-300 километров (155-186 миль).

В ходе weekend-атаки Хезболла заявила, что ударила по израильской базе Рамат Давид ракетами Fadi 1 и Fadi 2, более мощными оружием, которое, как считается, было использовано впервые. База находится примерно в 30 милях от ливанской границы.

Израильская армия не ответила на запросы о комментариях о том, была ли затронута база. Израильские службы экстренной помощи сообщили о трех погибших в результате атак.

Бенхам Бен Талеблу, старший научный сотрудник фонда "Защита демократий" в Вашингтоне, округ Колумбия, специализирующийся на Иране и его пособниках, сказал, что "вес боевой части этих снарядов подобен тяжелому Burkan IRAM (улучшенному реактивному управляемому munitions), впервые представленному этой зимой против Израиля Хезболлой, но на значительно большей дальности".

Атаки Хезболлы с использованием этих снарядов, по словам Бен Талеблу, "представляют собой способ для группы сохранить свой престиж, не жертвуя своим руководством после коммуникационных атак и удара по высшему руководству прошлой неделе Израилем".

Мизрахи считает, что большая часть способности Израиля вести войну на два фронта зависит от поддержки США.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может вести войну на двух фронтах в течение длительного времени, и мы имеем возможности для этого, пока получаем боеприпасы от американцев", - заявила Орна Мизрахи, эксперт по Хезболле в INSS, добавив, что в случае полномасштабной войны США, скорее всего, вмешаются, чтобы поддержать Израиль.

Израиль также имеет существенное преимущество в разведке, особенно очевидное в последних выдающихся ударах по коммуникациям Хезболлы.

Военные аналитики и военные чины, упомянутые в израильских новостных источниках, заявляют, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает нехватку.

В начале конфликта с ХАМАС армия призвала около 295 000 резервистов, чтобы пополнить свои ряды. Однако этого недостаточно.

Боевые действия в Газе и других местах также создают тяжелую нагрузку на солдат, на данный момент 715 человек погибли с 7 октября, в том числе на севере.

"Это самый длительный конфликт в истории Израиля, длиннее, чем Война за независимость в 1948 году", - сказал Гузански, добавив, что это и есть цель Хезболлы и Ирана, "постепенно ослабить Израиль".

"Чтобы запускать ракеты ежедневно, на более низком уровне, и изматывать ЦАХАЛ, перегружать ЦАХАЛ", - считает он.

Израильская экономика сильно пострадала из-за продолжающегося конфликта в Газе, получив серьезный удар с начала боевых действий 7 октября. ТENS of thousands of businesses have been impacted as reservists put aside their civilian lives to serve, and the country's economy is witnessing a severe shrinkage.

"Это катастрофа для израильской экономики, для израильского общества", - прокомментировал Гузанский, подчеркнув, что последствия будут ощущаться в течение многих лет.

Из 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Израиль продемонстрировал наиболее резкое замедление экономики между апрелем и июнем этого года, согласно квартальному отчету организации.

Согласно данным ОЭСР, экономика Израиля пострадала на 4,1% на начальном этапе конфликта в Газе, и сокращение продолжалось, хотя и замедлилось, в течение первого и второго кварталов 2024 года.

Уменьшение экономики совпадает с экспоненциальным ростом военных расходов Израиля. Ранее в этом году Амир Ярон, губернатор центрального банка Израиля, прогнозировал, что конфликт будет стоить Израилю между 2023 и 2025 годами около 253 миллиардов израильских шекелей (67 миллиардов долларов), как сообщалось в израильских СМИ. Эта сумма составляет около 13% ВВП Израиля, помимо его обычных военных расходов, которые колеблются между 4,5% и 6,5% ВВП, согласно данным Всемирного банка.

Усиление конфликта также повлияло на кредитный рейтинг Израиля, сделав заимствования более дорогими для страны, с понижением рейтинга со стороны нескольких рейтинговых агентств с начала конфликта.

В прошлом месяце рейтинговое агентство Moody's заявило, что полномасштабная война с "Хезболлой" или Ираном может иметь существенные "последствия для кредитоспособности израильских эмитентов долга".

Кризис легитимности

Второй фронт, особенно если он причинит больше вреда Ливану, чем Израилю, может стать последним ударом для нескольких уже скептически настроенных в отношении участия Израиля в Газе стран, считают эксперты.

Глобальная поддержка Израиля, полученная им изначально после начала боевых действий 7 октября, превратилась в резкую критику, поскольку Израиль теперь сталкивается с обвинениями в военных преступлениях и геноциде в международных трибуналах, которые он решительно отрицает.

Внутри страны, хотя поддержка конфликта в Газе среди израильтян выросла в начале, опросы показывают, что она уменьшилась в последние месяцы.

Что касается войны против "Хезболлы", израильтяне представляют собой разделенную точку зрения.

Опрос, опубликованный в июле Институтом демократии Израиля, показал, что 42% израильтян считают, что их страна должна преследовать дипломатическое урегулирование с "Хезболлой", несмотря на риск дальнейшего конфликта, в то время как 38% считают, что Израиль должен стремиться к военной победе над группой, даже если это повлечет значительные потери среди гражданского населения.

Несмотря на разные мнения, поддержка войны против "Хезболлы" сейчас меньше, чем в конце 2023 года, согласно опросу.

Гузанский сказал, что давление на войну может быть более ощутимым на севере Израиля, где "люди потеряли свой бизнес, семьи разорваны... люди умирают".

Многие из этих жителей, которые жили возле линии фронта почти год, считают, что "только полномасштабная война может изменить реальность на севере", добавил он.

В свете продолжающихся tensions с "Хезболлой" возникают опасения о sostenibility другого конфликта для Израиля. Ближний Восток, являющийся зоной деятельности "Хезболлы", тесно связан с этой ситуацией.

Кроме того, сложность возможной войны против "Хезболлы" становится очевидной, если учитывать ее продвинутые военные возможности и стратегическую глубину, благодаря своим партнерам и союзникам по всему Ближнему Востоку, таким как Ирак и Йемен.

