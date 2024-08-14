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Хейли критикует кампанию Трампа и призывает к коррекции курса

 and  Lauren Adams
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Хейли критикует кампанию Трампа и призывает к коррекции курса

Бывший посол и бывший губернатор имел в виду заявления Трампа о Харрис, которую он неоднократно высмеивал как несообразительную и ставил под сомнение ее афроамериканскую идентичность. Харрис - дочь чернокожего ямайца, а ее мать родом из Индии.

С тех пор как 81-летний президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 5 ноября, и Демократическая партия единогласно поддержала 59-летнюю Харрис в качестве нового кандидата в президенты, Трамп находится в обороне в предвыборной кампании. В нескольких опросах Харрис обошла его.

Хейли была самым напористым республиканским соперником Трампа на президентских праймериз. Бывший посол ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина в итоге проиграла бывшему президенту и выбыла из гонки в марте. На республиканском национальном съезде в июле она поддержала президентскую кандидатуру Трампа.

В интервью Fox News Хейли призвала свою партию сделать "значительные изменения" в кампании. Республиканцы должны перестать "жаловаться" на Харрис, что также относится к Трампу, который неоднократно жаловался на то, что ему приходится иметь дело с новой соперницей после снятия Байдена.

Хейли также призвала прекратить жалобы на то, что Харрис не давала интервью с тех пор, как заменила Байдена. Трамп неоднократно поднимал этот вопрос, представляя это как доказательство некомпетентности своего соперника. Вместо этого Хейли призвала провести содержательную дискуссию с Харрис по экономическим вопросам и "тем фактом, что она хочет повысить налоги".

52-летняя бывшая посол также критиковала попытки Трампа приуменьшить большие толпы на мероприятиях Харрис: "Кампания не выиграет, говоря о размере толпы".

Она призвала Трампа проводить больше предвыборных мероприятий: "Дональду Трампу нужно выходить и кампанировать каждый день".

78-летний Трамп, который был ранен пулей убийцы на мероприятии 13 июля, в последнее время проводил значительно меньше предвыборных мероприятий, чем Харрис.

"Трамп знает, как выиграть. Он просто должен это сделать", - сказала Хейли. В общем, она критиковала кампанию Трампа за то, что она слишком сосредоточена на своем основном клиенте - движении "Мага", названном в честь слогана Трампа "Сделаем Америку великой снова".

Голоса "Мага" обеспечены для Трампа, но республиканцы должны бороться за "женщин в пригородах, избирателей с высшим образованием, независимых, умеренных республиканцев и консервативных демократов", - сказала Хейли.

Несмотря на постоянную критику Трампа в отношении Камалы Харрис, ее происхождение как дочери чернокожего ямайца и матери из Индии не помешало ей набрать обороты в нескольких опросах. В интервью Хейли предложила, чтобы Трамп сменил фокус с обсуждения размера толпы на мероприятиях Харрис и вместо этого сосредоточился на ежедневной кампании, чтобы связаться с более широкой базой избирателей, в том числе с женщинами в пригородах и избирателями с высшим образованием.

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