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Харрис продвигает себя через интервью с тех пор, как получил голоса среднего класса после своей номинации.

В ходе своей первой беседы после выдвижения в качестве кандидата в президенты США Камала Харрис нацеливалась на suport голосов из политическиi центра. На этой интервью CNN в четверг (по местному времени) она заявила о планахalready укрепить охрану порядка против незаконной иммиграции и...

 and  John Stellmacher
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Харрис продвигает себя через интервью с тех пор, как получил голоса среднего класса после своей номинации.

В ходе общего чата 59-летняя Харрис выразила уверенность в том, что является идеальным кандидатом на эту должность. Она вела беседу вместе со своим вице-президентом, Тимом Уолзом, во время совместного интервью. Харрис стремилась обратиться к более консервативным, среднеклассовым избирателям и намекнула на возможность включения республиканца в свой кабинет, если она победит на выборах в ноябре.

Что касается спорной темы иммиграции, Харрис предложила наказания для тех, кто пересекает границу незаконно. "Я считаю, что должны быть последствия", - заявила она. "У нас есть правила, которые нужно соблюдать и применять". Как глава государства, она обязалась соблюдать закон.

Харрис также затронула спорную тему фракционирования, спорный метод, используемый в США для извлечения значительных объемов природного газа. "Как президент, я не запрещу фракционирование", - подтвердила она. Ранее Харрис решительно выступала против фракционирования, что имеет важное значение в споре штата Пенсильвания, известного своими обширными запасами сланцевого газа.

Республиканцы, возглавляемые бывшим президентом Трампом, часто критикуют Харрис за ее противоречивые позиции по ключевым вопросам, таким как фракционирование. В интервью Харрис заявила, что ее основные убеждения не изменились. "Я считаю, что самый важный и основной аспект моей политической точки зрения и решений заключается в том, что мои ценности не изменились", - сказала она.

Харрис критиковала Трампа в беседе, заявляя, что он представляет собой разделяющую силу в США. Однако она утверждала, что общество жаждет свежей стартовой площадки.

В сфере политики на Ближнем Востоке, еще одного важного вопроса на выборах в США, Харрис выступала за прекращение огня и соглашение об освобождении израильских заложников. Она признала право Израиля на самооборону, но также подчеркнула, что "слишком много невинных палестинцев" были убиты. Она обещала продолжать поставлять оружие Израилю. Если президент Джо Байден изменит курс, она подтвердила, что не будет этого делать.

Харрис рассказала, как узнала о решении Байдена выйти из президентской гонки. Она готовила завтрак с семьей, когда Байден позвонил и сообщил о своем решении. "И я спросила: 'Вы уверены?' И он ответил: 'Да'. Вот так я узнала", - призналась она.

Беседа стала первой для Харрис после того, как она была выбрана в качестве демократического кандидата в президенты. Лагерь Трампа неоднократно обвинял Харрис в уклонении от интервью после того, как Байден выбыл из гонки.

Трамп назвал беседу "скучной" в цифровых платформах. На мероприятии предвыборной кампании в штате Мичиган он назвал Харрис "самым большим перебежчиком" и пошутил над ее выступлением. По его мнению, она не представилась как лидер во время беседы. 10 сентября Харрис и Трамп встретятся на теледебатах.

Несмотря на предложение своего вице-президентского кандидата обсудить спорную тему своей прошлой позиции по фракционированию, Харрис заявила: "Я не собираюсь менять свои позиции просто потому, что кто-то другой считает, что я должна". Позже в беседе Харрис заявила: "Я не буду уклоняться от трудных разговоров, даже если они включают обсуждение моих прошлых позиций и то, как они менялись со временем".

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