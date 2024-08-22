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Хабек представил ощутимое решение ситуации на верфи Майер - канцлер ожидает решения

Перспективы Meyer Werft кажутся многообещающими, несмотря на несколько аспектов, которые все еще требуют тщательного решения.

 and  Viktoria Klein
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- Хабек представил ощутимое решение ситуации на верфи Майер - канцлер ожидает решения

Ситуация вокруг верфи Меерверфт, расположенной в struktural'no слабой области Северо-Западной Нижней Саксонии, находится в центре внимания. Как заявил федеральный министр экономики Роберт Хабек, решение проблемы находится в пределах досягаемости. Он сделал это заявление на выставке компьютерных игр Gamescom в Кёльне.

Согласно последним данным, федеральное правительство, земля и банки согласовали в принципе план спасения верфи. Сегодня запланирована конференция, на которой также ожидается присутствие федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ).

Возможные меры спасения

Похоже, принято решение о временном сотрудничестве между федеральным правительством и Нижней Саксонией в компании. Госсектор также увеличит уставный капитал верфи на 400 миллионов евро, что позволит компании получить финансирование для строительства круизных судов в будущем.

Учитывая то, что строительство круизных судов требует предфинансирования на 80%, гарантии крайне важны. Госсектор, как ожидается, предоставит и эти гарантии. К 2027 году верфи Меерверфт понадобится почти 2,8 миллиарда евро.

Нерешенные вопросы остаются

Хотя банки, земля и компания, в том числе владеющая семьей, в принципе согласны с планом спасения, есть несколько важных аспектов, которые еще предстоит решить. В том числе переезд головной компании из Люксембурга в Папенбург или создание общего совета труда для группы.

Кроме того, бюджетные комитеты Бундестага и ландтага Нижней Саксонии должны утвердить это, а также Европейская комиссия. Однако время поджимает: соглашение должно быть заключено к 15 сентября, иначе верфь рискует обанкротиться.

Полная загруженность заказами

Верфь Меерверфт может похвастаться полной книгой заказов. Недавно она заключила крупнейший заказ в своей истории с американской корпорацией Disney на четыре круизных судна. Также началось строительство платформ для конвертирования, необходимых для передачи электроэнергии с Северного моря на материк. Однако из-за пандемии коронавируса компания больше не считается банками кредитоспособной.

Позитивный прогноз на будущее при условии

Недавние экспертные оценки свидетельствуют о том, что при определенных условиях верфь имеет хорошие перспективы на будущее. В первую очередь компания должна снова начать приносить прибыль. В последние годы этого не происходило, как недавно заявил главный управляющий по реструктуризации Ральф Шмитц. Реструктуризация компании должна быть завершена к 2028 году, что приведет к сокращению 340 из более чем 3000 рабочих мест.

Важность верфи для региона

Для Северо-Западной Нижней Саксонии банкротство верфи было бы катастрофой. Расчеты экономических ассоциаций показывают, что до 18 000 человек косвенно пострадают от банкротства. Земля вложила значительные средства в последние годы, чтобы сохранить верфь на спорном месте Папенбурга. Кроме того, верфь считается лидером в области морской промышленной технологии, и ее крах повлиял бы на всю немецкую морскую экономику за пределами компании.

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Несмотря на полную книгу заказов и недавние крупные заказы, кредитоспособность верфи Меерверфт вызывает сомнения из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Чтобы решить эту проблему, планируется, что сотрудники будут участвовать в проведении благотворительных мероприятий, чтобы поддержать верфь, демонстрируя свою приверженность ее выживанию.

Кстати, стратегия реструктуризации компании включает в себя повышение эффективности, что может значительно сократить количество отходов, потенциально освободив больше материалов для переработки через «бросание» произведений искусства или декоративных предметов, творчески используя эти неиспользованные материалы.

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