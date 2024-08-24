- Кажется ли год неблагоприятным для ос?

В конце лета осы могут стать настоящей проблемой, но, похоже, их меньше, чем в предыдущие годы в Германии. Во время проекта "Летнее насекомое" в июне и августе было замечено меньше ос, чем в 2023 и 2022 годах. По словам Лауры Брайткруз, эксперта по насекомым из Берлинского общества охраны природы (NABU), одной из возможных причин может быть сильный дождь ранним летом.

NABU и Баварское общество охраны природы LBV призвали немцев считать и сообщать о насекомых в их окрестностях в течение часа дважды в июне и августе. Проект был направлен на сбор информации о жуках, пчелах, бабочках и шмелях в Германии.

Дождливая погода мешает колониям ос

"Есть годы, когда количество ос невероятно высоко, например, как в 2020 году", - объясняет Брайткруз. Количество ос колеблется из года в год, и погода играет важную роль. "Если зима мягкая и сухая, больше королев выживает, чтобы основать новые колонии весной. Если раннее лето очень дождливо, как в этом году, это не идеально для роста колоний", - добавляет она.

Тарья Ричтер, эксперт LBV из Хильполтштейна, согласна. Она считает, что сильный дождь в этом году может повлиять на способность ос создавать большие колонии или отложить их по сравнению с обычным временем. Брайткруз рекомендует, что пик сезона ос может продлиться до середины сентября в этом году.

Но почему осы кажутся проблемой, когда появляются сладости в конце лета?

Почему осы считаются вредителями в конце лета

По данным Немецкого агентства окружающей среды, в Германии существует несколько видов ос, но только обычная оса (Vespula vulgaris) и немецкая оса (Vespula germanica) доставляют проблемы на пикниках и барбекю. Их колонии достигают пика в конце лета. "Теперь их так много, что они не только ищут пищу в природе, но и забирают нашу", - говорит Брайткруз.

Сладкие ароматы от продуктов и напитков, таких как мороженое, сок и фруктовый пирог, привлекают ос, говорит Ричтер. Личинки ос едят мясо, но взрослые осы предпочитают сахар. Нectar, растительный сок и фрукты входят в меню взрослых ос, в то время как личинки обеспечивают сладкую жидкость для кормления рабочих ос. Но в конце лета этот источник пищи иссякает. "Тогда осы приходят к нам", - говорит Ричтер.

Многие люди считают постоянное жужжание ос раздражающим и пугающим. Но, по словам Брайткруз, их поведение не следует интерпретировать как агрессию. "Они нуждаются в движении, чтобы видеть ясно", - объясняет она.

Колонии ос могут быть раздражающими в течение короткого периода года, но они полезны в общем, отмечает Брайткруз. Личинки потребляют большие количества пойманных насекомых, таких как комары, мухи и конские мухи, которые в противном случае могли бы стать проблемой сами по себе.

Сильная дождливая погода ранним летом, возможно, отрицательно повлияла на колонии ос, сделав их меньше в этом году. Несмотря на то, что они раздражают на открытых мероприятиях в конце лета из-за нехватки естественных источников пищи, осы играют важную роль в контроле за насекомыми-вредителями, такими как комары и мухи.

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