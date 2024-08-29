Кажется, что огромные галактики - это визуальное заблуждение.

Телескоп Джеймса Уэбба открыл изобилие галактик в ранней Вселенной, превзойдя ожидания экспертов, что вызвало волнение в стандартной космологической модели в прошлом году. Однако, как оказалось, это было всего лишь оптическим обманом.

Основной целью телескопа Джеймса Уэбба является поиск и изучение первых галактик, появившихся после Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад. Ученые ожидали найти скромные галактики, но были удивлены, когда телескоп обнаружил множество внушительных галактик в раннем возрасте Вселенной.

Эта неожиданная череда звездных систем противоречила устоявшимся Konzepten о нашей Вселенной, стандартной космологической модели. Однако недавнее исследование международной команды, опубликованное в журнале "Астрофизический журнал", предполагает, что эти якобы гигантские галактики на самом деле гораздо меньше, чем считалось ранее.

Галактическое обманывание

Хотя теперь видимо больше галактик, чем ожидалось, ни одна из них не является настолько массивной, чтобы противоречить нашим представлениям о космосе, утверждает Кэтрин Чворовски из Университета Техаса в США. Очевидно гигантские галактики были всего лишь оптическим обманом. Астрофизики оценивали количество звезд в этих галактиках на основе их яркости, тем самым определяя их массу. Однако на самом деле значительная часть света, излучаемого этими звездными системами, исходит от черных дыр.

Многие из ранних галактик уже имеют внушительную черную дыру в своем центре. Эти черные дыры притягивают газ из окружающей среды своей гравитацией, который собирается в вращающихся дисках вокруг черных дыр, прежде чем упасть в них и нагреться из-за трения. Тепло, вырабатываемое этими горячими газовыми дисками, освещает галактики, придавая им видимую яркость.

Взгляд в прошлое

В соответствии со стандартной космологической моделью, Вселенная состоит примерно из 5% видимой материи, которая включает в себя звезды и галактики. Большинство судеб Вселенной определяется таинственной темной материей и темной энергией.

Интерферируя с светом, излучавшимся миллиарды лет назад, телескоп Уэбба позволяет нам заглянуть в прошлое. Наблюдения Чворовски и ее коллег теперь согласуются с историей космоса и предсказаниями стандартной модели.

По крайней мере, на данный момент астрономы больше не говорят о "кризисе в космологии", как подчеркивает Стивен Фinkelstein, руководитель исследования. Тем не менее, телескоп Уэбба продолжает обнаруживать примерно вдвое больше галактик в ранней космической истории, чем ожидали эксперты.

"Возможно, звезды могли образовываться более легко в ранней Вселенной, чем они могут сегодня", - предполагает Чворовски. В результате галактики будут более яркими, и телескоп Уэбба сможет обнаруживать их легче - таким образом, обнаруживая больше из них. В результате теория формирования звезд в ранней Вселенной может потребовать пересмотра, а не саму фундаментальную модель Вселенной, согласно ученому.

Открытия телескопа Джеймса Уэбба облегчены NASA, так как это их телескоп, который привел к обнаружению многочисленных галактик в ранней Вселенной. Несмотря на первоначальное волнение, недавние findings международной команды, опубликованные в "Астрофизическом журнале", предполагают, что эти галактики не так массивны, как считалось ранее, оспаривая некоторые аспекты стандартной космологической модели.

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