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Каждый месяц коллекция модификаций выделяется в этом пакете.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Покупатели часто сталкиваются с раздражающими случаями скрытых удорожаний...
Покупатели часто сталкиваются с раздражающими случаями скрытых удорожаний...

Каждый месяц коллекция модификаций выделяется в этом пакете.

Количество товара уменьшается, а цена остается прежней. В результате, клиенты платят гораздо больше за продукт, не сразу замечая изменения. К счастью, у нас есть Центр защиты прав потребителей Гамбург, который разоблачает такие махинации.

Центр защиты прав потребителей Гамбург (VZHH) объявил "Бискотто Вэфл Тинс" от Aldi Nord "Обманом месяца". Цена товара удвоилась из-за значительного сокращения количества. Aldi Nord известен своими доступными товарами.

По данным VZHH, Aldi Nord предлагает "Бискотто Вэфл Тинс" со вкусом темного шоколада и молока. Регулярные покупатели этого лакомства могут быть удивлены. После летнего перерыва Aldi Nord просто урезал количество товара наполовину. Вместо 200 граммов теперь всего 100 граммов этого шоколадного лакомства в пачке: два пластиковых контейнера по 100 граммов были объединены в один. Цена при этом осталась прежней - 1,99 евро, что означает скрытое повышение цены на 100%.

Остерегайтесь термина "предложение"

Обратите внимание, не путайте термин "предложение" и не обманывайтесь красной ценой в этом случае. "Бискотто Вэфл Тинс" от Aldi Nord не является акционной предложением. Вместо этого Aldi Nord предлагает товары, которые временно доступны для продажи, но не являются постоянными в его ассортименте.

По запросу Aldi Nord подтвердил существенное повышение цены: "(...) Снижение содержания с 200 до 100 граммов легко распознается нашими клиентами благодаря новой форме и размеру упаковки. При этом мы придерживаемся общего размера упаковки на рынке. Из-за значительного роста цен на какао - наши "Бискотто Вэфл Тинс" состоят из 82% шоколада - мы продаем 100-граммовый товар, как и 200-граммовый в прошлом, за 1,99 евро."

Удвоились ли затраты на сырье?

VZHH считает объяснение Aldi Nord слабым. Хотя цены на какао действительно значительно выросли в последние годы, 100-процентное повышение цены не может быть оправдано более высокими затратами на сырье. Более того, в последние месяцы тенденция на рынке какао идет вниз. Это также отражается в текущем снижении цены на шоколадную марку Moser Roth, также продаваемую Aldi. Интересно, что цены на сахар и пшеничную муку, два других ключевых сырья для вафельных лепешек, также снизились. VZHH подозревает, что Aldi Nord хочет установить новый ценовой уровень для своих "Бискотто Вэфл Тинс" и извлечь выгоду.

Потребители часто сталкиваются с скрытым повышением цен. К сожалению, они часто обнаруживают это только потом. VZHH предлагает возможность обратить внимание на такие продукты, разоблачить их и объявить "Обманом месяца" и "Обманом года".

  1. Центр защиты прав потребителей Гамбург (VZHH) выразил обеспокоенность по поводу продовольственного товара "Бискотто Вэфл Тинс" от Aldi Nord, так как количество товара значительно сократилось, а цена осталась прежней.
  2. Покупатели продовольственных товаров могут неосознанно платить больше за "Бискотто Вэфл Тинс" от Aldi Nord из-за скрытого повышения цены, так как количество товара сократилось, несмотря на неизменную цену.

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