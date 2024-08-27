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Катастрофические наводнения унесли много жизней в Судане, где продолжается внутренний конфликт.

Количество смертей, вызванных наводнениями в Судане, возросло до 132, согласно государственному новостному агентству SUNA, переданному правительственным комитетом. Это несчастное событие добавляется к бедам Судана, которые включают продолжающийся гражданский конфликт.

 and  Melissa Williams
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Болота, погруженные в грязь и разрушенные из-за провала дамбы Арбаат, находятся в 40 километрах к...
Болота, погруженные в грязь и разрушенные из-за провала дамбы Арбаат, находятся в 40 километрах к северу от порта Судан. Катастрофа произошла после бесконечных дождей и катаклизмных наводнений,-ouest donomy:C3:825, 2024 года.

Катастрофические наводнения унесли много жизней в Судане, где продолжается внутренний конфликт.

Тропические ливни в сочетании с обрушением дамбы привели к катастрофическим наводнениям, которые разрушили более 12 000 домов в 10 различных провинциях, затронув более 30 000 семей, как сообщается в отчете.

Большое количество жертв было зарегистрировано в северо-западном штате Красного моря Судана после обрушения дамбы Арбаат в Порт-Судане в воскресенье, согласно данным Организации Объединенных Наций по гуманитарной помощи, объявленным в понедельник.

По данным Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (ОЧР), число жертв может возрасти, учитывая большое количество людей, которые все еще не найдены и были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений. Кроме того, некоторые жители были вынуждены искать убежище в горах, а другие были эвакуированы.

ОЧР заявило, что повреждение телекоммуникационной инфраструктуры затрудняет сбор более точных данных о ситуации. В заявлении для CNN во вторник ОЧР подчеркнуло, что повреждение дамбы, которая является основным источником водоснабжения для Порт-Судана, крупнейшего города страны, приведет к перебоям в водоснабжении и усугубит гуманитарные проблемы в штате Красного моря.

Последняя волна наводнений является следствием катастрофических последствий наводнений, которые поражали определенные районы страны с июня, и более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, согласно данным ОЧР.

Ученые связывают рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений с антропогенным изменением климата. Судан входит в число самых уязвимых к климату стран мира, сталкиваясь с смертельными ливнями и наводнениями, а также разрушительными засухами.

Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за длительного гражданского конфликта между Суданской национальной армией (СНА) и Быстрыми силами поддержки (БСП), что привело к не менее 18 000 жертв.

По данным ОЧР за прошлый месяц, более половины населения страны страдают от острого голода.

Организация Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (ОЧР) заявила, что наводнения в Африке, в частности в штате Красного моря Судана, привели к перемещению многих жителей, которые ищут убежище в горах. Из-за поврежденной телекоммуникационной инфраструктуры трудно получить точные данные о ситуации и пострадавшем населении в мире, особенно в Африке.

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