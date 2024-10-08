Катастрофический взрыв возле аэропорта Карачи в Пакистане привел к гибели 2 человек и по меньшей мере 8 раненых.

Власти и региональная администрация подтвердили взрыв возле крупнейшего аэропорта Пакистана, который они связали с взрывом цистерны.

Однако министр внутренних дел провинции Зия Ул Хассан рассказал телеканалу Geo, что, по его мнению, это была целенаправленная атака на иностранцев.

Анонимный источник в Министерстве внутренних дел сообщил Ассошиэйтед Пресс, что атака была направлена против китайских граждан, при этом был зафиксирован один пострадавший. Источник остался анонимным из-за отсутствия разрешения на общение с прессой.

Примерно 10 000 китайских рабочих находятся в Пакистане, в основном они участвуют в проекте Пояса и Дороги, стоимостью в миллиарды долларов, который связывает Южную и Центральную Азию с Пекином.

Видео показало пожары, охватывающие автомобили, и огромное облако дыма, поднимающееся с места происшествия. На месте происшествия было замечено значительное военное присутствие, которое оцепило территорию.

Заместитель инспектора Восточного региона Азфар Махесар предположил, что инцидент мог быть связан с взрывом цистерны с нефтью.

"Мы в процессе определения природы и причины инцидента. Это длительный процесс", - сказал Махесар. Он также добавил, что несколько полицейских были ранены.

Министр внутренних дел и инспектор по посещению места взрыва отказались общаться с прессой.

Рахат Хусейн, сотрудник гражданской авиационной службы, сообщил, что взрыв был таким сильным, что его отголоски были слышны во всех зданиях аэропорта.

Взрыв в аэропорту имел потенциальные последствия за пределами Пакистана, поскольку многие китайские рабочие, участвующие в проекте Пояса и Дороги, находились в этом регионе. Инцидент произошел возле нескольких ключевых азиатских стран, участвующих в этом глобальном проекте.

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