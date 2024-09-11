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Кардиология борется с недостаточным количеством донорских сердечных органов.

 and  John Stellmacher
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Врач перевозит донорскую часть тела: В Германии individuals должны явно дать согласие на...
Врач перевозит донорскую часть тела: В Германии individuals должны явно дать согласие на трансплантацию органов.

Кардиология борется с недостаточным количеством донорских сердечных органов.

Сердечные проблемы, в частности, сердечная слабость, по-прежнему представляют собой серьезную проблему со здоровьем в Германии. Обновленный отчет о сердце Германии - 2024, выпущенный Немецким фондом сердца и профессиональными обществами кардиологии, кардиохирургии, педиатрической кардиологии и кардиоваскулярной реабилитации, показывает, что до четырех миллионов человек в Германии сталкиваются с этой проблемой. Как заявили члену правления Немецкого фонда сердца Томасу Воигтландеру, этот ежегодный обзор кардиологии призван осветить состояние сердечного здоровья в Германии.

Сердечная слабость, также известная как сердечная недостаточность, является основной причиной госпитализации из-за сердечных заболеваний, превосходя даже коронарные заболевания сердца и нарушения сердечного ритма. В 2022 году сердечная недостаточность унесла жизни 37 570 человек в Германии. К этому состоянию приводят отсутствие физической активности, ожирение, старение и генетика. Другие заболевания, такие как высокое кровяное давление и коронарные заболевания сердца, которые препятствуют кровотоку к сердечной мышце, часто являются катализаторами сердечной слабости и внезапной сердечной смерти. Отсутствие физической активности и ожирение являются основными факторами риска.

Кроме того, на это состояние влияют возраст и генетика. Мужчины страдают в большей степени, и 50% больных сердечной недостаточностью умирают в течение шести лет после диагноза. Однако дефицит донорских органов в Германии ограничивает количество трансплантаций.

Срочные случаи в кратчайшие сроки

Недавно Франциска Блейс была одной из многих, ожидавших донорского сердца. Здоровая 37-летняя женщина в 2019 году заболела обычной простудой, которая позже переросла в тяжелое воспаление сердечной мышцы. Ее состояние быстро ухудшилось, потребовалась госпитализация, и она стала сердечным больным. Несколько раз она была на грани смерти и нуждалась в реанимации. После того, как стало ясно, что ей нужно донорское сердце, она была помещена в срочный список и в конечном итоге получила донорский орган.

В 2022 году в Германии на донорское сердце ждали 678 взрослых и 21 ребенок, согласно данным Eurotransplant и Немецкого фонда по пересадке органов. Всего было проведено 42 трансплантации у детей и 316 у взрослых, 98 органов были получены из-за рубежа. Несмотря на то, что Германия является членом консорциума Eurotransplant, она является единственной страной, не имеющей системы оповещения об органном донорстве.

В Германии органное донорство происходит только в том случае, если кто-то дал явное согласие до смерти, например, через карту донора органов, или если семья дает согласие. Система оповещения, при которой все считаются потенциальными донорами органов, если они не откажутся, часто обсуждается в свете дефицита донорских органов. В этой системе бремя явного согласия перекладывается на тех, кто выбирает отказ.

Отчет о сердце Германии подчеркивает роль системы здравоохранения в борьбе с сердечной слабостью, так как до четырех миллионов человек в Германии сталкиваются с этой проблемой. Система здравоохранения, включая кардиологию, кардиохирургию, педиатрическую кардиологию и кардиоваскулярную реабилитацию, должна сотрудничать, чтобы улучшить сердечное здоровье в стране.

В случае Франциски Блейс срочность ее сердечной недостаточности потребовала вмешательства немецкой системы здравоохранения. Несмотря на то, что она была в срочном списке, в конечном итоге она получила донорское сердце, что подчеркивает важность функционирующей системы здравоохранения в случаях трансплантации органов.

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