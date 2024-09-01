Канцлер Шолц выразил чувство печали и возмущения после обнаружения гибели шести пленных ХАМАСа.

Еще раз становится очевидным: Наша главная забота сейчас - временное перемирие, которое позволит освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАСом. Об этом заявил Канцлер. Как сообщает армия Израиля, тела заложников были обнаружены в туннеле в Рафахе, расположенном в южном секторе Газа. Идентифицированы Херш Голдберг-Полин (возраст 23-40 лет), Кармель Гат, Эден Йерушалми, Александр Лобанов, Алmog Сараси и Ори Данно. Об этом сообщил спикер армии Даниель Хагари. "Они были жестоко убиты террористами ХАМАС накануне нашего прибытия", - заявил Хагари.

Перед обнаружением посол Германии в Израиле Стеффен Зееберт выразил соболезнования семьям. "Теперь мы столкнулись с ужасающей новостью о шести дополнительных погибших заложниках, убитых ХАМАСом. Один из них - Кармель Гат", - написал он на X.

Немецко-израильская сестра Кармель Гат Ярден Роман-Гат была освобождена в ноябре в результате единственного соглашения об обмене заложниками между Израилем и ХАМАСом на данный момент.

Голдберг-Полин имеет tanto израильское, так и американское гражданство, а Лобанов имеет двойное гражданство России и Израиля. Пять заложников были похищены во время массовой атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль Нова в южном Израиле 7 октября.

Гат была целью из кибуца Беери. 40-летний инструктор йоги проживал в Тель-Авиве, но приехал навестить родителей в кибуце, когда ХАМАС провел синхронную крупномасштабную атаку на несколько мест в южном Израиле.

В ужасной атаке исламисты убили 1205 человек и удерживали 251 заложника в секторе Газа, согласно израильским источникам. 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, при этом 33 якобы умерли. В ответ на атаку ХАМАС Израиль провел широкие военные операции в секторе Газа. Согласно ХАМАС (неподтвержденным сообщениям), более 40 700 человек погибли с октября.

Тела шести заложников были найдены в туннеле в секторе Газа, в частности, в Рафахе. Посол Германии в Израиле Стеффен Зееберт выразил соболезнования семьям в связи с этим трагическим событием.

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