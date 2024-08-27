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Канцлер Шолц ведет диалог с лидером оппозиции Мерцем после инцидента в Солингене

 and  Ann Bradley
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Канцлер Шолц ведет диалог с лидером оппозиции Мерцем после инцидента в Солингене

В дебатах вокруг предложения Мерца ввести общенациональный запрет на сирийских и афганских мигрантов сохраняется жар. Министр юстиции Бушманн (ФDP) заявил в ARD, что такой запрет невозможен из-за правовых ограничений. Он предложил ограничить дискуссию только количеством и размещением беженцев или усилением безопасности внешних границ.

Министр иностранных дел "Зеленых" Баerbock также осудила широкие меры против всех беженцев, заявив: "Мы не можем выкорчевать исламистов". Она выразила поддержку выдворению в Сирию и Афганистан, признавая сложности, вызванные жестким исламским правлением талибов в Афганистане и режимом Асада в Сирии.

Мерц призвал к пересмотру иммиграционной политики Германии после преступления в Солingen, надеясь, что федеральный канцлер признает серьезность ситуации. Секретарь генерального секретаря ХДС Линнemann поддержал позицию Мерца в Deutschlandfunk.

Однако заместитель фракции СДПГ Визе сдержал ожидания коллективных действий после встречи Шольца и Шольца. Несмотря на смелые призывы Мерца, "они не соответствуют нашей Конституции или нашей приверженности защите настоящих беженцев", - сказал Визе газете Rheinische Post, приветствуя диалог между двумя политиками.

Федеральный бизнес-менеджер "Левых" Гюрпинар осудил Шольца за поиск консультаций у Союза, назвав "преувеличенные требования и поспешную активность" в дискуссии. После собрания председатель фракции ХСС Добрindt повторил необходимость строгого подхода и последовательных выдворений.

Министр внутренних дел Фаэзер (СДПГ) переложила ответственность за дальнейшие и более строгие выдворения на земли. Федеральное правительство установило обширные новые рамки для большего количества репатриаций, сообщила Фаэзер группе Funke, подчеркнув, что успех зависит от успешной реализации новых полномочий и регулирований на уровне земли.

Главным подозреваемым в инциденте в Солingen был 26-летний сирийский мигрант, прибывший в Германию в 2022 году. Предыдущие попытки депортировать его в Болгарию, страну, в которой он ранее был беженцем, провалились. В прошлую пятницу он совершил смертельное нападение на городском фестивале с ножом, в результате чего трое погибли и восемь получили ранения.

Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за это преступление. Неясно, был ли 26-летний радикализован, возможно, во время своего пребывания в Германии.

Комиссар по миграции СДПГ Алабали-Радован призвал к более тщательному контролю "заметных мессенджеров и социальных сетей" из-за исламистской пропаганды. Экстремистские проповедники и исламистские "влиятельные лица" используют эти платформы для достижения молодых людей.

Федеральное уголовное управление (БКА) также выразило обеспокоенность вопросом онлайн-радикализации, как сообщает портал Watson. Исламистские фракции используют эмоциональную силу конфликта в Газе и гуманитарную ситуацию там для своих пропагандистских целей. Баerbock и Бушманн призвали к расширению полномочий правоохранительных органов для более тщательного мониторинга исламистских коммуникационных каналов.

В ответ на предложения Мерца заместитель фракции СДПГ Дирк Визе выразил сомнения, заявив: "Призывы Мерца не совпадают с нашей Конституцией или нашей приверженностью защите настоящих беженцев". Позже в дискуссии министр иностранных дел "Зеленых" Баerbock упомянула Дирка Визе, признавая его позицию во время их дискуссий об иммиграционной политике.

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