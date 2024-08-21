Канцлер Шолц посещает соседнюю Украину, Молдову.

Первый визит главы немецкой власти в Молдову за десятилетие состоялся. В июне ЕС начал переговоры о членстве с этой крошечной страной, расположенной между Румынией и Украиной.

Несмотря на отделение прорусского региона Приднестровья в 90-х годах, Молдова по-прежнему находится под давлением России, стремящейся дестабилизировать ситуацию. Германия оказывает помощь стране в финансовом и военном модернизации.

Федеральное правительство планирует заключить соглашение о контроле над незаконной иммиграцией, но не в ходе этого визита Шольца. Его визит примет специальный представитель по таким соглашениям, Йоахим Штamp.

После переговоров Шольц выступит перед прессой вместе с Президентом Санду (18:10 местного времени, 17:10 по центральноевропейскому летнему времени). Шольц отправится обратно в Берлин позже вечером.

Перед визитом в Молдову ходили слухи о возможном ограничении военной помощи Германии Украине, что вызвало беспокойство у восточноевропейских союзников Киева. Во вторник, в интервью телеканалу Sat.1, Шольц вновь подтвердил свою поддержку Украины в противостоянии с Россией на столько, сколько это необходимо.

Канцлер упомянул обещанный Г7 кредит в размере $50 миллиардов для Украины и заверил, что его реализация не вызывает беспокойства. Его обещание остается твердым. "Об этом не может быть и речи", - заявил Шольц. Кроме того, Германия выделила €4 миллиарда на помощь Украине в бюджете на 2025 год, что является значительным вкладом в европейскую поддержку в этом году.

Европейский Союз, возглавляемый ЕС, начал переговоры о членстве с Молдовой в июне, признавая ее потенциал как страны, расположенной между Румынией и Украиной. Поддержка Европейского Союза является критически важной для будущего Молдовы, учитывая ее текущие вызовы со стороны России.

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