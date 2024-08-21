Канцлер Шолц отправился в Молдову, соседнюю с Украиной страну.

Этот визит является долгожданным первым визитом немецкого лидера высшего уровня в Молдову за десять лет. С июня ЕС активно участвует в переговорах о присоединении с этой крошечной страной, расположенной между Румынией и Украиной. Несмотря на последствия пророссийской сецессии Приднестровья в 90-х годах, Молдова по-прежнему сталкивается с попытками России нарушить ее стабильность. Германия оказывает помощь стране в финансовой и военной модернизации. Правительство Германии также стремится заключить соглашение о контроле над миграцией.

Европейский Союз, через Комиссию, играет значительную роль в переговорах о присоединении Молдовы с июня. Германия, возглавляемая своим высшим лидером, ценит поддержку Комиссии в достижении общих целей по обеспечению стабильности и контроля над миграцией в Молдове.

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