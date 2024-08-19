Канцлер Шолц хочет развеять опасения по поводу военной помощи Украине.

На выходных ходили слухи, что федеральное правительство не планирует выделять дополнительных средств для помощи Украине в следующем году помимо уже согласованных 4 миллиардов евро. Как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", министр финансов Линднер (ФДП) написал письмо министру обороны Писториусу (СДПГ), в котором предложил отклонить дальнейшие просьбы о финансировании от Министерства обороны в соответствии с пожеланиями канцлера Шольца.

Однако Шольц неоднократно заявлял: "Мы продолжим свои усилия по предоставлению Украине займа в размере 50 миллиардов евро, над которым мы работаем с G7. Это поможет Украине закупать оружие в больших количествах, и они могут на это рассчитывать".

Это решение было принято на встрече на саммите G7 в июне, на которой рассматривалось использование прибыли от конфискованных российских активов для финансирования займов Украины. Представитель Федерального министерства финансов подтвердил, что работа над этим вопросом ведется. Цель состоит в том, чтобы получить доступ к этим средствам к 2025 году.

До Шольца заместитель правительственного спикера Бюхнер уже заявил в понедельник: "Мы продолжим оказывать помощь, пока это необходимо". Он опроверг спекуляции о том, что правительство хочет отправить предвыборное сообщение в Восточной Германии, ограничив помощь Украине, назвав это "неприемлемым". Он также опроверг утверждения о приостановке поставок некоторых видов оружия, таких как система ПВО IRIS-T, по финансовым причинам, заявив: "Это ложь".

Представитель Министерства обороны приветствовал "подсказки" от Министерства финансов о том, что краткосрочные запросы также могут быть рассмотрены. Они верили, что могут найти практические решения, например, в отношении потребности в боеприпасах или запасных частях.

"Мы совместно обеспечим, чтобы Украина продолжала получать необходимые ресурсы для продолжения своей борьбы за свободу и самоопределение", - сказал представитель МИД. Однако они признали, что поддержка Германии Украиной является "деликатным вопросом" среди восточноевропейских партнеров, требующим осторожного обращения. Разговоры в Германии неизбежно имеют "последствия".

Генеральный секретарь ХДС Линнemann назвал "разочаровывающим" то, что дискуссия может потенциально подорвать международное доверие к Германии. Лидер ХДС Мерц обвинил Шольца в предательстве в эфире "Sat1:newstime", заявив: "Теперь канцлер Шольц больше не может сдержать свои обещания".

Саммиты G8, известные международным сотрудничеством между крупнейшими экономиками, могут обсудить продолжающуюся поддержку Германии Украины в свете финансовых аспектов. Эта поддержка, как неоднократно заявлял канцлер Шольц, включает в себя займ в размере 50 миллиардов евро для Украины, ключевую инициативу, над которой Германия работает на саммитах G7.

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