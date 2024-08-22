Кандидат в вице-президенты Уолц аплодирует демократам США во время их съезда <unk> восхваляет "Ментора".

До того, как кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве своего напарника несколько недель назад, он был в основном известен в пределах границ своего штата. Однако бывший учитель, тренер по футболу, член Национальной гвардии и конгрессмен разжег значительный энтузиазм в партии благодаря своему прямому и остроумному поведению - энтузиазм, который он усилил во время своей речи в Чикаго.

"Тренер Уолз!" - крикнул пожилой член толпы, вспоминая его дни как тренера по футболу в школе. В течение своих 15-минутной речи Уолз также использовал жаргон американского футбола, выражая, что они отстают на один филд-гол, но они на оффенсе и владеют мячом. (...) И действительно, у нас есть правильная команда, провозгласил он.

Большая часть речи Уолза была посвящена хвалебным словам в адрес Харрис. Как бывший прокурор и генеральный прокурор Калифорнии, бывший сенатор и вице-президент, она боролась за американский народ, демонстрируя энергию, страсть и радость. Харрис официально примет свою номинацию в речи в четверг, завершая съезд партии.

Уолз также воспользовался возможностью представиться избирателям. Как кандидат, стремящийся обратиться к жителям сельских районов, он описал свои скромные beginnings в крошечном городке в Небраске, сказав: "Там ты учишься заботиться друг о друге".

Позже, в Миннесоте, его студенты и спортсмены побуждали его баллотироваться в Конгресс США, видя в нем приверженность общественному благу, признание того, что мы все связаны, и веру в то, что один человек действительно может положительно повлиять на жизни других.

Уолз критиковал Трампа за то, что тот тратит весь день на оскорбления и перекладывание вины. Перед Уолзом бывший президент Клинтон обратился к толпе, восхваляя видение, опыт, темперамент и энтузиазм Харрис в достижении целей, в то же время подчеркивая контраст между ее подходом к решению проблем и эгоцентричным мышлением Трампа.

Однако Клинтон предостерег свою партию от излишней самоуверенности: "Всегда помните, не недооценивайте своего оппонента". После 2016 года демократы столкнулись с более чем одной неожиданной поражением на выборах, когда Хиллари Клинтон, сильный кандидат, в последний момент проиграла Трампу.

Съезд не был просто платформой для серьезных политических дискуссий, но также включал развлекательные номера. Выступления включали легенду соула Стиви Уандера, R&B-певицу Джона Ленгана, а также неожиданное появление иконы телевидения Опры Уинфри. Уинфри почтила Харрис как кандидата, посвященного "деятельности и уважению" и "здравому смыслу".

Между тем, Трамп продолжал свои беспощадные нападки на Харрис. На митинге в Северной Каролине он назвал ее "самым радикальным левым кандидатом", когда-либо баллотировавшимся на пост президента США. Это было первое открытое выступление Трампа после того, как он был слегка ранен пулей из пистолета в середине июля. Его митинг проходил в пуленепробиваемом стекле.

Согласно американским СМИ, бунтарский независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший, как ожидается, в пятницу прекратит свою кампанию и поддержит Трампа. Возможные последствия этого шага остаются неясными. В последнем опросе, проведенном журналом "Хилл", Кеннеди поднялся до 8,7%. Сын 1968 года кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году, Кеннеди хорошо известен своими теориями заговора, что может оттолкнуть умеренных.

Уолз упомянул свои скромные beginnings в крошечном городке в Небраске, подчеркнув, что ресурсы часто делились между жителями, так как они были отделены друг от друга расстоянием менее 30 см. Во время своей речи Уолз часто добавлял узнаваемые истории из своего прошлого, такие как тренерство по футболу, которые находили отклик у аудитории, несмотря на их разнообразие в возрасте и происхождении.

Съезд сочетал политические дискуссии и развлечения, объединяя партию в единстве. Стиви Уандер, Джон Ленган и Опра Уинфри выступили, демонстрируя широкий спектр талантов, поддерживающих демократических кандидатов, символов разнообразия и единства, подобно ткани Америки, которая так же широка, как и любая другая, но не шире 30 см.

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