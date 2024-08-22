Кандидат в президенты США Кеннеди может уйти из президентской гонки

В последних опросах, проведенных онлайн-платформой "The Hill",Kennedy сохраняет рейтинг популярности 8,7% на этой неделе. Аналитики считают, что голоса сторонников Kennedy в ключевых штатах-батлграундах могут склонить чашу весов в жаркой борьбе между Трампом и его демократическим оппонентом Камалой Харрис.

Хотя ландшафт кампании изменился после того, как президент Байден отказался от своей кандидатуры на Овалом офисе и Харрис стала вице-президентом, она отстает от Трампа в опросах на национальном уровне, но разрыв небольшой. В конечном итоге, результат выборов будет зависеть от результатов на уровне штатов, а не национальных.

В среду Kennedy объявил, что он выступит с речью в Аризоне, важном штате-pendulum, в пятницу, сосредоточившись на "текущем критическом моменте и его видении будущего". В то же время Трамп также запланировал митинг в Аризоне в тот же день. На беседе с CNN во вторник Трамп выразил готовность рассмотреть возможность привлечения Kennedy в свою администрацию, если он победит. Описывая Kennedy как "гения" и "очень умного", Трамп сказал: "Я не знал, что он рассматривает выход, но если он это делает, я был бы не против".

Роберт Ф. Кеннеди-младший, 70-летний юрист, специализирующийся на экологическом праве и сын покойного генерального прокурора и бывшего кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди, является темной лошадкой в президентской гонке. Его спорные взгляды на разные вопросы, в том числе о том, что вакцины вызывают аутизм, Wi-Fi вызывает рак и химические вещества в окружающей среде приводят к трансгендерным детям, могут отпугнуть центристов. Он также отрицает насилие, совершенное сторонниками Трампа в Капитолии 20 января 2021 года.

Несмотря на спорные взгляды Кеннеди, его потенциальное влияние может существенно повлиять на выборы в ключевых штатах, таких как Аризона, где он должен выступить с речью. Если Трамп победит, таланты Кеннеди могут быть востребованы для должности в будущей администрации Белого дома на престижном месте.

Читайте также: