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Камала Харрис обещает быть президентом для каждого гражданина США.

До выступления кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на партийной конференции ее предвыборный штаб обнародовал некоторые предварительные findings в четверг (по местному времени). «Я знаю, что люди с разными взглядами смотрят сейчас. Позвольте вам сказать: я клянусь...

 and  Lauren Adams
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Камала Харрис обещает быть президентом для каждого гражданина США.

В своем выступлении, запланированном на 4:45 утра по центральноевропейскому времени в Чикаго, вице-президент Камала Харрис объявит о принятии своей номинации на пост президента от Демократической партии. Она планирует подчеркнуть свои лидерские качества, заявив: "Я буду президентом, который объединит нас всех в наших наибольших надеждах", согласно черновикам своей кампании. "Президент, который командует и слушает".

Харрис присоединилась к президентской гонке немного поздно. В июле, после интенсивных дискуссий о его пригодности для роли, президент Джо Байден решил не участвовать в выборах в ноябре и поддержал Харрис. В результате она была выбрана в качестве кандидата от Демократической партии на электронном голосовании в начале августа. Ее номинация была окончательно подтверждена на партийном съезде в Чикаго, и она завершит свою речь официальным подтверждением своего принятия.

Ее президентская кампания вызвала значительный энтузиазм внутри партии. В 59 лет, если она будет избрана, Харрис станет первой женщиной, первым афроамериканцем и первым лицом азиатского происхождения, занимающим пост президента США.

Несмотря на позднее начало своей президентской кампании, другие потенциальные кандидаты уступили место Харрис. После решения Байдена поддержать Харрис стало объединяющей целью среди демократов.

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