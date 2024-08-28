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Какой вариант более удобен для любящих супружеских пар, если они хотят выбрать: личное или совместное?

 and  Ksenia Johnson
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Пары, стремящиеся к постоянному минимизации налоговых обязательств, должны регулярно переоценивать...
Пары, стремящиеся к постоянному минимизации налоговых обязательств, должны регулярно переоценивать ежегодно, является ли индивидуальная или совместная налоговая оценка более выгодной для них.

Какой вариант более удобен для любящих супружеских пар, если они хотят выбрать: личное или совместное?

При подаче налоговой декларации, стоит ли вам и вашему партнеру подавать совместно или отдельно? Это вопрос, который вам стоит рассмотреть каждый год, чтобы потенциально сэкономить на налогах.

Так хотите ли вы подать налоговую декларацию со своим супругом или партнером, или предпочитаете сделать это индивидуально? Супружеские пары имеют право выбирать между совместной и отдельной подачей в любое время. Как правило, совместная подача более выгодна для налогоплательщиков, но не всегда.

Если вы решите подавать совместно, вам будет выдан один общий налоговый уведомление для пары. Совокупный доход обоих партнеров складывается и усредняется. Затем рассчитывается налог на этот усредненный доход и суммируется. Итоговый налог на доходы определяется.

Даниэла Карбе-Гесслер из Федеральной ассоциации налогоплательщиков заявляет, что "супружеские пары с существенной разницей в доходах часто выгодно подают совместно", при условии, что оба партнера полностью налогооблагаемы и прожили вместе хотя бы часть налогового года.

Однако в определенных ситуациях индивидуальная подача может быть более выгодной. Например, если один из партнеров получил существенную компенсацию, такую как пособие по безработице, болезни или краткосрочные рабочие выплаты, индивидуальная подача может быть более выгодной. Хотя эти выплаты обычно не облагаются налогом, они могут повысить налоговую ставку отдельного лица.

По словам Федеральной ассоциации налогоплательщиков, индивидуальная подача также может быть предпочтительнее, если один из партнеров понес высокие extraordinary расходы или убытки.

Поэтому парам стоит либо рассчитать, какой метод выгоднее, либо обратиться за помощью к налоговой программе, налоговому консультанту или ассоциации налоговой помощи. Даже если налоговое уведомление уже выдано, пары все еще могут изменить свой статус подачи - но только до тех пор, пока уведомление не стало окончательным.

Для "Потребителя" может быть выгодно рассмотреть свои индивидуальные обстоятельства перед выбором совместной или отдельной подачи, так как в некоторых ситуациях индивидуальная подача может быть более выгодной. Например, если один из партнеров получил компенсацию или понес высокие extraordinary расходы или убытки, индивидуальная подача может потенциально сэкономить им деньги.

Если один из партнеров получил компенсацию, такую как пособие по безработице, болезни или краткосрочные рабочие выплаты, "Потребитель" должен знать, что эти выплаты могут повысить налоговую ставку отдельного лица, что потенциально делает индивидуальную подачу более выгодной.

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