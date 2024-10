Какие существа обычно подвергаются стереотипам?

В фольклоре и поговорках разным животным часто приписывают разные характеристики. Исследования показывают, что некоторые из этих верований основаны на фактах, в то время как другие являются всего лишь мифами.

Возьмем, к примеру, упрямого осла, туповатую корову или даже старого кабана – в немецких пословицах упоминаются эти животные. Многие из этих атрибутов отрицательны, формируя их образ в не самом благоприятном свете. Например, в старых сказках лисиц изображали хитрыми, а волков – злыми. Когда животным приписывают человеческие качества, это явление называется антропоморфизмом. Однако тщательное изучение научных исследований показывает, что не все эти стереотипы основаны на фактах.

Лисы хитры и умны

В самом деле! Лисы обладают замечательной способностью к обучению и социальному поведению. Как объясняет Свен Герцог, эксперт по охране дикой природы и управлению охотничьими ресурсами из Технического университета Дрездена, "Если член семьи однажды попадает в ловушку, tanto affected individual and other family members will subsequently avoid such or similar settings."

Лисы также способны предсказывать поведение человека, различая безобидных прохожих и потенциальные угрозы. Тем самым они максимизируют свои шансы на выживание в различных средах обитания. Еще одной чертой, способствующей хитрости лисы, является ее ярко выраженное игровое поведение, которое указывает на высокую степень интеллекта. Фактически, связь между братьями и сестрами сильнее, чем между родителями и детьми, согласно Герцогу. Такая социальная интеракция требует определенного уровня коммуникации и социального интеллекта.

Слоны ленивы

Противоположно распространенному мнению, слоны не ленивы по природе. Хотя они и передвигаются медленно, их средняя скорость составляет восемь-десять метров в минуту, что меньше одного километра в час. На суше они двигаются еще медленнее. Интересно, что медлительность слонов – это эффективная стратегия экономии энергии.

Как объясняют эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за своего бедного питательными веществами рациона слоны вынуждены тратить минимум энергии. Слоны обычно питаются листьями, иногда балуются цветами, фруктами или даже мелкими животными. Их медленные движения необходимы, так как любое ненужное напряжение может привести к усталости. То, что кажется нам ленью, просто адаптация к их уникальным пищевым потребностям.

Ослики упрямы

Неправильно называть осликов упрямыми. На самом деле, их осторожность ошибочно воспринимается как упрямство. Как объясняет представитель Зоологического исследовательского музея Александра Кениг (ZMFK), "Ослики происходят из скалистых и каменистых регионов, где один неправильный шаг может оказаться фатальным." Поэтому ослики останавливаются и думают, прежде чем двигаться дальше, когда не могут адекватно оценить ситуацию.

В отличие от лошадей, ослики не считаются животными, бегущими от страха, как объясняет PETA. Вместо этого эти парнокопытные остаются спокойными и безразличными к боли, страху или болезни. Ослики склонны оставаться неподвижными в сомнениях, что может побудить других описывать их как упрямых.

Пчелы трудолюбивы

Хотя пчелы могут считаться трудолюбивыми, это качество в основном применимо к медоносным пчелам. Как объясняет Немецкая ассоциация пчеловодов, эта черта в основном приписывается женской медоносной пчеле, или рабочей пчеле, во время ее роли в сборе нектара и меда, а также пыльцы и выполнении важной задачи опыления. Медоносные пчелы исключительно трудолюбивы.

Кроме того, эти общественные насекомые поощряют друг друга к участию в сборе урожая, демонстрируя поведение коллективного сбора урожая. "Пчелы работают исключительно эффективно – практически нет бездействия, и они трудятся только тогда, когда это выгодно коллективу", - замечает Ассоциация пчеловодов.

В совокупности пчелиная колония демонстрирует исключительные способности к сбору урожая. В одном исследовании ученые обнаружили, что одна пчела совершала полеты для сбора урожая всего четыре раза в день. Тем не менее, как колония, пчелы эффективно собирали нектар, в то время как отдельные пчелы казались относительно бездействующими.

Вороны плохие родители

Этот стереотип неверен. Несмотря на плохую репутацию в качестве предвестников несчастья и плохих родителей, поведение ворон на самом деле совершенно противоположно. На самом деле, птенцы ворон редко остаются сиротами, так как они образуют моногамные пары. Вороны – высокоинтеллектуальные животные, как подтверждает Герцог, который служит экспертом по дикой природе. Эти птицы проявляют исключительную заботу о своем потомстве.

Стереотип "вороньих родителей" возник из древнейшего заблуждения о поведении ворон. Древние общества верили, что вороны заставляют своих птенцов покинуть гнездо, что привело к выражению "вороньи родители" и способствовало негативному восприятию в различных европейских культурах. На самом деле, все наоборот – вороны проявляют исключительную заботу о своих птенцах.

С 2015 года исследования показали, что дикие кабаны имеют привычку мыть свою пищу. Группа археологов наблюдала, как эти животные тщательно чистили свою пищу перед едой в Базельском зоопарке в Швейцарии. Несмотря на свои открытия, ученые не смогли установить, было ли это поведение приобретено независимо или через социальные взаимодействия.

