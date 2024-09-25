Какие дополнительные страховые программы действительно предлагают хорошую ценность за деньги?

Личное благополучие высоко ценится многими. Многие individuals стремятся к всеобъемлющему покрытию - за пределами своей обычной страховки здравоохранения. Тем не менее, приобретение частной дополнительной страховки не всегда выгодно. Consumer Advice Center (VZ) Bavaria объясняет обычные дополнительные страховые полисы:

Страхование здоровья во время путешествий

Страховой защитой для держателей полисов во время путешествий часто пренебрегают - даже в пределах ЕС. Например, транспортировка обратно в Германию в случае болезни не включена, согласно VZ Bavaria. Кроме того, иностранные медицинские работники часто не признают страховой карты. Следовательно, страхование здоровья во время путешествий обычно разумное решение - и часто доступно от 10 евро на человека в год. Важно тщательно изучить услуги, предлагаемые различными поставщиками, перед подписанием договора и убедиться, что они соответствуют вашим личным потребностям.

Дополнительное стоматологическое страхование

В отличие от этого, дополнительное стоматологическое страхование представляет собой другую ситуацию. Согласно VZ Bavaria, государственные медицинские учреждения покрывают только стандартные процедуры, такие как коронки, мосты или имплантаты. Если такие процедуры вас устраивают, то расходы на стоматологическую помощь можно покрыть самостоятельно, отказавшись от дополнительного страхования.

Бastian Landorff, эксперт по страхованию здоровья в Consumer Advice Center Bavaria, предлагает доступные планы, которые соответствуют государственным льготам, но дополняют их пропорционально. Перед этим следует внимательно изучить зоны обслуживания и годовые лимиты возмещения.

Очки, альтернативные методы лечения, лекарства

Что касается очков, альтернативных методов лечения или определенных лекарств, то возмещения часто бывают очень ограниченными, согласно VZ Bavaria. Поскольку зоны обслуживания часто предлагаются в комплектах, застрахованные лица часто оплачивают услуги, в которых не нуждаются. Поэтому всегда критически оценивайте, соответствует ли взнос и услуга.

Консультация по здравоохранению: надбавки за предсуществующие состояния

Важный совет: заключайте дополнительное страхование, когда вы здоровы, рекомендует VZ Bavaria. Обычно проводится медицинский осмотр перед заключением договора. Те, кто имеет существующие медицинские проблемы, должны ожидать рисковых надбавок - или даже отказа. Если страховой случай уже произошел до заключения договора, полис, как правило, его не покроет.

Важно: Премии за дополнительные страховые полисы со временем обычно растут или достигают определенного возраста. Если у вас есть сомнения по поводу размера премии изначально, согласно Бastian Landorff, стоит пересмотреть, действительно ли заключение является разумным.

Во время отпуска страхование здоровья во время путешествий может принести душевное спокойствие, так как ограниченное покрытие может не включать транспортировку обратно в Германию в случае болезни или признание иностранными медицинскими работниками. С другой стороны, если стандартные процедуры, такие как коронки или мосты, устраивают вас, то дополнительное стоматологическое страхование может оказаться излишним, если оно превышает ваши потребности.

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