Как защитить глаза от солнца

Не только кожа, но и глаза нуждаются в хорошей защите от солнца. Однако солнцезащитные очки с самыми темными линзами не всегда являются лучшим выбором.

Ни облачка на небе, жарко: Большинство людей автоматически наносят солнцезащитный крем, чтобы защитить свою кожу от повреждений. Но интенсивное летнее солнце также опасно для наших глаз. Фонд Глаз предупреждает об этом. Ультрафиолетовое излучение может привести к заболеваниям, таким как птеригиум или меланома конъюнктивы и катаракта.

Однако эти повреждения можно предотвратить, защищая глаза от солнца, особенно когда индекс УФ превышает 3, значение, которое часто достигается утром. И: "Чем южнее вы путешествуете, тем выше, как правило, индекс УФ", - говорит профессор д-р мед. Герд Герелинг, директор Университетской глазной клиники Дюссельдорфа и спикер Фонда Глаз.

Рекомендуется носить солнцезащитные очки с маркировкой CE, гарантирующей, что очки обеспечивают достаточное УФ-защиту в соответствии со стандартами ЕС.Ideally, the glasses should also shield the eyes from above and the sides.

Защита особенно важна в горах и у моря

В туристических регионах, таких как море или горы, нужна особая осторожность. Солнечные лучи сильно отражаются там, и интенсивность УФ увеличивается из-за высоты. В горах УФ-излучение может увеличиваться на 15-20% на каждые 1000 метров высоты.

"Несмотря на модные тенденции, следует выбирать более крупные модели, которые эффективно защищают глаза сверху и сбоку", - советует профессор д-р мед. Франк Хольц. Он директор Университетской глазной клиники Бонна и председатель Фонда Глаз. Это особенно важно в типичных туристических местах у моря и в горах, где много света отражается от окружающей среды.

Советы по выбору солнцезащитных очков: При выборе солнцезащитных очков следует учитывать не только УФ-защиту и посадку, но и ударопрочность и оптическое качество, особенно если вы занимаетесь спортивной деятельностью. Предпочтительны модели, которые представляют землю в высоком контрасте и не разбиваются при падении, согласно фонду.

И: Рекомендуется оставаться в тени или в закрытых помещениях как можно чаще в интенсивные полуденные часы, чтобы избежать интенсивного солнечного света.

Потребители должны учитывать солнцезащитные очки с маркировкой CE, чтобы гарантировать достаточное УФ-защиту, так как они соответствуют стандартам ЕС. Особенно в туристических местах, таких как море или горы, где солнечный свет сильно отражается и интенсивность УФ увеличивается, рекомендуются более крупные солнцезащитные очки, которые эффективно защищают глаза сверху и сбоку, чтобы обеспечить оптимальную защиту для потребителей.

Читайте также: