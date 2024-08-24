- Как одержать победу в последнюю минуту: "Отвратить противников"

После потрясающей развязки матча в Borussia Mönchengladbach, главный тренер Леверкузена Фернандо Карро не может поверить в то, что его команда одержала победу со счётом 3:2 (2:0) в дебютном матче. Звёздная игра в дополнительное время добавила ещё одну победную строку в впечатляющую серию из 42 матчей без поражений во всех внутренних турнирах.

В прошлом сезоне Леверкузен продемонстрировал свою феноменальную форму, забив восемь голов после 90-й минуты в Бундеслиге, из которых шесть стали решающими. В Лиге Европы они также добились этого пять раз. "Видимо, нам просто повезло", - заметил полузащитник Байера Гранит Джака, проведший в клубе четыре года. "Наши соперники всегда чувствуют себя некомфортно, зная, как часто мы забиваем в конце, но мы не можем рассчитывать на это всё время", - добавил он.

Несмотря на голы Джаки и Флориана Вирца в первом тайме, давшие Байеру комфортное преимущество 2:0, чемпионская команда Европы столкнулась с трудностями в закреплении победы. "Мы должны были решить матч гораздо раньше", - сказал спортивный директор Байера Симон Рольфес. Вдохновлённые поддержкой фанатов и новыми подписаниями Тим Кляйндист иKevin Stöger, Gladbach отыгрался, сравнял счёт и оспаривал спорный пенальти в дополнительное время после столкновения Ко Итакуры с Амином Атли.

"Просто отвратительно", - сказал новый приобретение Gladbach Тим Кляйндист. "Просто разочаровывает. Каждый спорный момент казался пересмотренным, а каждый гол подвергался почти микроскопическому изучению", - сказал форвард, чей гол в 42-й минуте был отменён арбитром Робертом Шрёдером после проверки VAR.

К тому же, вратарь Gladbach Йонас Омлин сначала отразил пенальти Вирца в 11-й минуте дополнительного времени, но был бессилен против последующего удара национального игрока. "На самом деле, хороший поворот событий для меня, но потом очень горько", - сказал голкипер.

После впечатляющей победы в дебютном матче в Бундеслиге, Леверкузен стремится продолжить свою беспроигрышную серию в предстоящих матчах. С началом Бундеслиги в полную силу, фанаты с нетерпением ждут, как команды, подобные Borussia Mönchengladbach, ответят на доминирующий старт Леверкузена.

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