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Как быть в безопасности в бассейне под открытым небом

Чем теплее, тем больше народу в общественном бассейне właśnie. Однако риски тоже возрастают. Эксперт объясняет, как избежать проблемы.

 and  John Stellmacher
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Веселое времяпрепровождение на открытом бассейне: в 2023 году купались и плескались более восьми...
Веселое времяпрепровождение на открытом бассейне: в 2023 году купались и плескались более восьми миллионов детей и взрослых

- Как быть в безопасности в бассейне под открытым небом

Андреас Гайдекке, 53 года, является "спасателем" и вторым председателем федеральной ассоциации Шлезвиг-Гольштейна и Гамбурга e.V. В жаркие дни, около 1000 гостей посещают его открытый бассейн. Тогда дети и взрослые толпятся в бассейнах, на горке, в зоне водного лазания и в игровой зоне. В течение трех минут, говорит Гайдекке, он и его команда должны иметь возможность осмотреть всю территорию на наличие возможных происшествий в бассейне. Потому что: "После трех минут без кислорода мозг начинает умирать".

Вот его главные советы для безопасного посещения открытого бассейна:

  • "Никогда не теряйте из виду своих детей. Некоторые бассейны запрещают родителям, которые постоянно смотрят на свои iPad или смартфоны. Это действительно стало большой проблемой. Родители несут ответственность за надзор! всего несколько дней назад, пятилетний мальчик почти утонул здесь. Он прыгнул с трехметровой вышки, без надувных крыльев, и не умел плавать. Дети в таких ситуациях не могут высунуть лица над водой и позвать на помощь. Они тонут тихо. Мы обязаны быстрым мышлением двух подростков, которые удерживали ребенка на плаву и спасли его".
  • "Никогда не перекладывайте ответственность на старших братьев и сестер".
  • "Оставьте iPad дома".
  • "Наносите солнцезащитный крем. Лучше всего сделать это, прежде чем вы доберетесь до открытого бассейна. Солнцезащитному крему нужно время, чтобы впитаться. В противном случае защита смывается и загрязняет воду в бассейне".
  • "Попробуйте посетить открытый бассейн в пасмурный, теплый день. Бассейны менее многолюдны, и вам не придется беспокоиться о солнечных ожогах".

Важно на открытом бассейне: "Не жалуйтесь, если вода слишком холодная"

  • "Пожалуйста, не берите с собой стеклянные бутылки. Если они разобьются, мелкие осколки могут оказаться на лужайке или в щелях между плитами. Нам трудно подметать их с мокрой земли. Это становится еще опаснее, если белые осколки попадают в бассейн, так как они почти незаметны".
  • "Не жалуйтесь, если вам кажется, что вода слишком холодная. Холодное ощущение вызвано разницей между температурой кожи и температурой воды. Если вы будете греться на солнце в течение 30 минут, температура кожи может достичь 60 градусов. Если вы затем прыгнете в воду 23 градусов, разница составит 37 градусов, которую вы почувствуете как холодный шок".
  • "Электричество и тепло ценны. Близлежащий открытый бассейн нагревается за счет энергии местной биогазовой установки. Это экономично и позволяет коллегам обеспечивать температуру воды 28 градусов для своих гостей. Возможно, есть и такие бассейны поблизости от вас".
  • "Вы действительно нанесли солнцезащитный крем?"
  • "Памятные фотографии из открытого бассейна отличные. Но никогда не публикуйте их в социальных сетях или WhatsApp. В них могут быть видны другие купальщики. У них есть право на неприкосновенность частной жизни. Фотографирование теперь запрещено во многих бассейнах".
  • "Картошка фри - часть опыта открытого бассейна. Но сделайте перерыв после этого, прежде чем снова нырять в бассейн. И выбрасывайте поднос в мусорное ведро, а не на землю".
  • "Даже если вам это не нравится: следуйте инструкциям коллег. Это наш дом, наши правила".
  • "Наконец, просьба: вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы принять участие в тренировках по плаванию? Все клубы срочно ищут волонтеров. Обучение детей сильно пострадало из-за пандемии коронавируса, и списки ожидания все еще длинные. Затем наступила энергетическая кризис из-за войны в Украине, и многие бассейны нагревали воду только до 18 или 19 градусов. Малыши дрожали, не было и речи о тренировках по плаванию. Есть много, что нужно наверстать".
  • Солнце может помочь уменьшить холодное ощущение при входе в бассейн, так как оно повышает температуру кожи.
  • В жаркие дни вода в бассейне может казаться холоднее из-за разницы температур, но все равно важно не жаловаться на это.

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