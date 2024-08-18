Известный французский киноиконка Ален Делон скончался в возрасте 88 лет.

Алан Делон мирно простился в ранние часы воскресенья, окруженный своими тремя детьми и родственниками, как сообщается в заявлении. Знаменитый актер боролся с серьезными проблемами со здоровьем после нескольких инсультов и вел уединенную жизнь на своей ферме возле Парижа с 2019 года. Он редко появлялся в театрах с конца 90-х годов, но оставался в центре внимания из-за своих личных приключений. Последнее значительное появление Делона было на Каннском кинофестивале 2019 года, где он был удостоен Золотой пальмовой ветви за свой жизненный вклад.

"Алан Делон олицетворял знаковые роли, позволяя миру мечтать", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в тот день на цифровой платформе X. Он восхищался актером как "французской достопримечательностью". Итальянская актриса Клодия Кардинале, которая снималась с Делоном в "Леопарде" в 1963 году, сказала в связи с персонажем, которого он сыграл в фильме: "Вечеринка окончена. Танкреди танцует с звездами".

Французская кинолегенда Брижит Бардо сказала, что Делон оставляет "огромную пустоту, которую никто и ничто не может заполнить". Она потеряла "друга, альтер эго, партнера".

Бывший президент Каннского кинофестиваля Гильом Жакоб отдал дань уважения Делону как "льву" и "актеру с пронзительным взглядом". Альберто Барбера, директор Венецианского кинофестиваля, сказал о Делоне, что он "икона, которая поднялась на Олимп бессмертных".

После новости о смерти кинозвезды люди положили цветы у входа в его дом в Дюши, а аккордеонист сыграл несколько мелодий.

Делон родился 8 ноября 1935 года в Сьё вблизи Парижа. Он был известен своим природным талантом, в отличие от многих своих более интеллектуальных современников. Он гордился тем, что никогда не работал над своей актерской техникой, вместо этого полагаясь на свой шарм. В начале своей карьеры в 60-х годах Делон очаровывал зрителей своей, казалось бы, безупречной внешностью в фильмах, таких как "Только солнце было свидетелем".

Скоро его фирменной ролью стала роль обаятельного убийцы и загадочного интригана, которую он исполнил в фильме Лучино Висконти "Леопард" (1963) и Жана-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967). Другими выдающимися моментами в карьере Делона были "Бассейн" вместе с немецкой актрисой Роми Шнайдер и "Борсалино" с Жан-Полем Бельмондо.

Помимо своих фильмов, многие из которых считаются классическими, Делон также был известен своими романтическими связями. У него было множество бурных романов и отношений, в том числе с Роми Шнайдер, которую он later назвал "любовью всей моей жизни".

Женщины, как признался Делон, вдохновляли его "быть тем, кто я есть". Помимо Шнайдер, это включало в себя его единственную жену Натали Делон, мать его сына Антони, его длительные отношения с Мирей Дарк и голландку Розалию Ван Бреемен, с которой у него были дети Анушка и Ален Фабьен. Однако он также был обвинен в домашнем насилии со стороны своих сыновей и был резко критикован феминистками.

В более поздние годы Делон попал в заголовки газет из-за своей поддержки ультраправой партии "Национальный фронт" (позже "Рейссембlement националь"), основателем которой был Жан-Мари Ле Пен, которого он называл "дорогим другом". Публично он высказывался в пользу смертной казни и против гомосексуальных отношений. Привычка Делона говорить о себе в третьем лице также вызывала неприязнь некоторых критиков.

Наконец, дети Делона публично и в суде боролись за его здоровье, в результате чего он был помещен под опеку. Даже при жизни актер выразил желание быть похороненным на своей усадьбе рядом со своими собаками.

Проблемы со здоровьем и возраст существенно повлияли на способность Алена Делона продолжать сниматься в фильмах, его последнее значительное появление было на Каннском кинофестивале 2019 года. Несмотря на свой возраст, Делон имел впечатляющую карьеру, охватывающую несколько десятилетий, начавшуюся в 60-х годах.

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