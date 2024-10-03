Изучение вооружения в иранской ракетной инвентаризации и описание тактики Израиля для противостояния с ними.

Последнее авиационное нападение, более интенсивное, чем аналогичный инцидент в апреле, существенно обострило ситуацию, сделав текущий период в Ближневосточном регионе крайне нестабильным. Это серьезное обострение происходит на фоне уже напряженной обстановки в связи с развертыванием значительного геополитического конфликта в регионе.

Давайте углубимся в возможности ракетных систем Ирана и оборонительные системы, используемые странами региона, в том числе Израилем.

Ракеты Ирана

Тегеран может похвастаться обширным арсеналом баллистических и крылатых ракет с различными дальностями, согласно отчету 2021 года от Проекта угрозы ракетного оружия в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Точное количество каждого типа ракет остается неизвестным. Однако в 2023 году командующий ВВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил Конгрессу, что Иран обладает более чем 3000 баллистическими ракетами, как сообщает веб-сайт Iran Watch при Wisconsin Project on Nuclear Arms Control в этом году.

Бalliстические ракеты следуют траектории, выводящей их за пределы или близко к атмосфере Земли, прежде чем боевая часть отделяется от ракеты и падает обратно к цели. Эксперты в области вооружений проанализировали видеоматериалы со сцены и сообщили, что Иран использовал варианты баллистической ракеты Shahab-3 в последнем нападении на Израиль.

Shahab-3 является основой для всех среднедиапазонных баллистических ракет Ирана, использующих жидкое топливо, как заявил Патрик Сенфт, координатор исследований в Armament Research Services (ARES). Shahab-3 был принят на вооружение в 2003 году, неся боевую часть от 760 до 1200 килограммов (1675 до 2645 фунтов) и может быть запущен как с мобильных пусковых установок, так и из шахт.

Iran Watch сообщает, что последняя версия Shahab-3, ракеты Ghadr и Emad, имеют точность менее 300 метров (прибл. 1000 футов) от своих целей. Иранские СМИ сообщили, что Тегеран использовал новую ракету Fattah-1 в своих атаках. Иран описывает Fattah-1 как гиперзвуковую ракету – то есть она движется со скоростью Mach 5, или пятью разами скорости звука (прибл. 3800 миль в час, 6100 км/ч).

Однако почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости во время своего полета, особенно когда они ныряют к своим целям. Аналитики отмечают, что термин "гиперзвуковой" часто используется для обозначения продвинутых вооружений, таких как гиперзвуковые планирующие аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты, которые могут маневрировать со скоростью гиперзвука внутри атмосферы Земли. Эти вооружения крайне сложно сбить из-за их продвинутых возможностей.

Fattah-1, однако, не является ни тем, ни другим, согласно Фабиану Хинцу, научному сотруднику Международного института стратегических исследований, который писал об этом прошлом году. Хинц объясняет, что Fattah-1, по-видимому, имеет боеголовку на управляемом возвращаемом аппарате, что позволяет ей корректировать свой курс, чтобы избежать систем ПРО во время короткого участка своего ныряния к цели.

Хотя это было бы улучшением по сравнению с ранними ракетами Ирана, аналитики остаются скептичными в отношении того, что Иран использовал бы новую ракету впервые в ночь на вторник. "Это одна из их newest баллистических ракет, и у них есть многое, что они могут потерять, используя ее", - сказал Тревор Болл, бывший старший техник по разминированию взрывчатых веществ в армии США. "Израиль получит ценную информацию о ее возможностях просто от ее использования. Есть также риск, что она не сработает, дав Израилю еще больше информации о ее возможностях. Они получают бесплатную пропаганду и ничего не рискуют, сказав, что она была использована".

Системы ПРО Израиля

Израиль обладает различными системами для отражения атак различных типов ракет, таких как баллистические ракеты, следующие траекторией, выводящей их за пределы атмосферы, и низколетящие крылатые ракеты и ракеты.

Много внимания уделяется его высокоэффективной системе Iron Dome, используемой для перехвата входящих ракет и артиллерийских боеприпасов. Однако Iron Dome служит только в качестве базового уровня ПРО Израиля и не будет использоваться для борьбы с баллистическими ракетами, запущенными в ночь на вторник, согласно Организации ПРО Израиля (IMDO).

Система David's Sling, защищающая от коротких и средних дистанционных угроз, является следующим уровнем ПРО, согласно IMDO. David's Sling является совместным проектом израильской RAFAEL Advanced Defense System и американского оборонного гиганта Raytheon, использующего кинетические перехватчики Stunner и SkyCeptor для уничтожения целей на расстоянии до 186 миль, согласно Проекту угрозы ракетного оружия в CSIS.

Системы Positive Arrow 2 и Arrow 3, совместно разработанные с Соединенными Штатами, являются высшими уровнями систем ПРО Израиля.

Arrow 2 использует фрагментные боевые части для уничтожения входящих баллистических ракет в их терминальной фазе – когда они ныряют к своим целям – в верхней атмосфере, согласно CSIS. Arrow 2 имеет дальность 56 миль и максимальную высоту 32 мили, согласно Альянсу по поддержке ПРО, которое классифицирует Arrow 2 как модернизацию систем ПРО Patriot, которые Израиль когда-то использовал в этой роли.

Между тем, Arrow 3 использует технологию "kill-to-kill" для перехвата входящих баллистических ракет в космосе, прежде чем они войдут в атмосферу на пути к целям. Во время нападения в ночь на вторник военные США заявили, что они запустили по меньшей мере 12 антиракетных боеприпасов против входящих иранских ракет. Ответ США исходил от эсминцев ВМС США USS Cole и USS Bulkeley, которые работали в восточной части Средиземного моря, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пат Райдер. Пентагон не уточнил, какие перехватчики использовались, но эсминцы США оснащены системой ПРО Aegis, с перехватчиками ракет, которые могут поражать и уничтожать входящие баллистические ракеты на средней или терминальной фазах.

ВВС Иордании задействовали систему ПВО против иранских ракет в ходе инцидента в ночь на вторник, сообщил представитель Иордании, не предоставив подробностей.

Во время иранской атаки на Израиль в апреле многие иранские ракеты были успешно отражены израильскими и американскими военными самолетами. Однако в этой атаке Иран в основном использовал медленно движущиеся дроны, которые были более легкими мишенями для истребителей, чем быстрый вертикальный спуск баллистических боеголовок, нацеленных на израильские цели.

В этом отчете содержатся материалы CNN Gianluca Mezzofiore и Haley Britzky.

Нарастающее напряжение на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу региональных ракетных возможностей, учитывая, что Иран обладает большим количеством баллистических ракет, как указано в отчете 2021 года. Эти ракеты, такие как Shahab-3, использовались в атаках на страны, подобные Израилю.

В ответ страны на Ближнем Востоке, в том числе Израиль, разработали продвинутые системы ПРО. Например, Израиль имеет систему Arrow 3, которая использует технологию "перехват на лету", чтобы перехватить входящие баллистические ракеты в космосе, прежде чем они достигнут своих целей.

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