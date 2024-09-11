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Израильское воздушное нападение на приют в Газе, где проживают перемещенные лица, приводит к гибели по меньшей мере 18 человек, включая представителей ООН, как утверждают палестинские власти.

В ходе израильского нападения 27 июля в лагере беженцев Нусейрат на территории Газы погибли не менее 18 человек, в том числе сотрудники ООН, в здании школы ООН, переоборудованной под убежище. По данным Газской гражданской обороны и медицинских служб, более 44 человек получили ранения.

 and  Melissa Williams
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Палестинцы осматривают территорию школы после израильского авиационного удара в Нусэйрат, сектор...
Палестинцы осматривают территорию школы после израильского авиационного удара в Нусэйрат, сектор Газа, 11 сентября 2024 года

Израильское воздушное нападение на приют в Газе, где проживают перемещенные лица, приводит к гибели по меньшей мере 18 человек, включая представителей ООН, как утверждают палестинские власти.

UNRWA, UN-организация, ответственная за оказание помощи палестинцам, объявила в определенный день, что в результате инцидента погибли шесть их сотрудников, когда два авиационных удара поразили школу и ее окрестности в Нусэйрат. Это стало крупнейшей потерей среди сотрудников UNRWA в одном инциденте.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) признали точный удар по подозреваемым террористам на территории школы. Они утверждали, что школа использовалась боевиками ХАМАС для планирования и проведения атак против израильских войск и государства в целом.

ЦАХАЛ утверждали, что были приняты многочисленные меры для минимизации ущерба гражданскому населению, используя этот инцидент как доказательство неоднократного использования ХАМАСом гражданских объектов в нарушение международного права.

Целью удара был заброшенный с октября 2021 года комплекс Al Jaouni UNRWA, в котором находилось около 12 000 перемещенных лиц, в том числе женщин и детей, по данным UNRWA.

По словам представителя Газской гражданской обороны Махмуда Басаля, спасательные работы все еще продолжались среди обломков, среди погибших были дети и женщины.

В тот же день commissioner-генерал UNRWA Филипп Лазаррини написал в социальных сетях, что еще одна школа, где находились перемещенные лица, была поражена в Нусэйрат. Он заявил, что сотрудники UNRWA присутствовали и оказывали помощь семьям, ищущим убежища в школе. С начала конфликта, по его словам, погибли по меньшей мере 220 сотрудников UNRWA в Газе. "Пока существует безнаказанность, международное гуманитарное право и Женевские конвенции теряют свою актуальность", - заключил он.

"Мы все здесь только гражданские"

Видео с места событий показало разбросанные по территории обломки, а также кровь на земле. В том, что напоминало классную комнату, виднелась большая дыра, а среди руин были банки с едой и покрытые пылью вещи перемещенных палестинцев.

Мужчина, неся, что казалось, человеческие останки, был в шоке: "Я не знаю, что сказать; жестокость".

Другой мужчина отчаянно искал свою жену и четверых детей, местонахождение которых было неизвестно. "Я не знаю, где они, мой сын, мои три дочери пропали", - сказал Хани Хания из здания. "Они обычно сидят здесь, я не знаю, где моя жена, она выжила после последнего удара".

В поврежденной комнате школы Фаджал Абу Хдайех объяснил, что там хранилась еда для перемещенных палестинцев. "Те, кто работал здесь, оказывали помощь. Здесь нет никаких боевиков, они не входят в школу. Посмотрите вокруг, это все гуманитарная помощь", - сказал он.

"Те, кто оказывал помощь, погибли, гражданские. Мы все здесь гражданские, которые умирают", - подчеркнул он.

В больнице Аль-Акса Мартирс видео показало, как машины "скорой помощи" и грузовики перевозят раненых и погибших в больницу. В отделении неотложной помощи было полно раненых, а медицинский персонал боролся за оказание помощи.

Нусэйрат - одна из самых густонаселенных областей Газы, и ее население временно возросло с начала конфликта.

С 7 октября более 41 000 человек погибли и 95 000 получили ранения в Газе, согласно последним данным Министерства здравоохранения Палестины. CNN не может подтвердить точную цифру жертв. В раздираемом войной регионе медицинские записи не различают между гражданскими и боевыми, которые погибли.

Ранее в тот день израильский обстрел привел к смерти одного ребенка и шести других человек в районе Цизан аль-Наджаар, близ Хан-Юнис. Это последовало за ночным нападением на дом семьи в городе Куза, восточнее Хан-Юниса, где, по данным Газской гражданской обороны, погибли по меньшей мере 11 человек.

В отдельном инциденте, по данным Газской гражданской обороны, по меньшей мере девять членов одной семьи погибли в результате израильского нападения на Джабалия, северный Газа. Видео aftermath, распространенное Газской гражданской обороной, показало остатки детских конечностей. CNN связался с ЦАХАЛом для комментария.

Эта история развивается и будет обновляться.

Целью удара стал комплекс Al Jaouni UNRWA, служивший убежищем для перемещенных лиц, что подчеркивает опасные обстоятельства, в которых находятся гражданские лица во время конфликта. Трагический инцидент привел к гибели шести сотрудников UNRWA, как заявил commissioner-генерал UNRWA Филипп Лазаррини в социальных сетях, подчеркнув необходимость ответственности для сохранения международного гуманитарного права.

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